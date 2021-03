Lady Gaga revela las primeras fotos junto a Adam Driver como los Gucci

Luego de que se filtraran unas imágenes de Lady Gaga y Adam Driver durante el rodaje del filme "House of Gucci", el próximo proyecto de Ridley Scott, ha sido la propia cantante de "Bad Romance" quien ha dado a conocer la primera foto oficial del filme que llegará a pantallas tentativamente el 26 de noviembre de este año.

Este martes la cantante neoyorkina publicó en sus redes sociales la primera imagen junto a Driver donde darán vida a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci. Esto después de que unas horas antes circulaban en internet imágenes de ambos en la misma locación.

INSTAGRAM / ladygaga

El largometraje tiene un guión de Roberto Bentivegna que contará el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

Está basado en el libro de Sara Gay Forden titulado "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" que transportará al espectador a la década de los 80 para contar el matrimonio entre Reggiani y Gucci, cuyo trágico final que culminó con un disparo a manos de un mercenario.

En 1998 la exesposa fue declarada culpable y sentenciada a 29 años de cárcel, pero salió en libertad en 2016 tras haber cumplido 18 años de condena, por buena conducta.

jb