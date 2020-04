Lady Gaga comparte su experiencia con la fibromialgia

La actriz y cantante estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, compartió que la angustia psicológica, derivada por un episodio traumático, desencadenó en que fuera diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad que le provoca dolor y sensibilidad muscular.

En 2017 Gaga mostró cómo vivía los dolores musculares que atravesaba por la fibromialgia, esto por medio del documental Gaga: Five Foot Two, dirigido por Chris Moukarbel, en tanto que, en días recientes declaró a la publicación InStyle que la medicación, los autocuidados, la terapia de aceptación radical y meditar, están influyendo para que logre sentirse mejor.

"Creo que me tomó algo de tiempo lamentarme por las cosas que me han sucedido, y no podía estar enojada conmigo misma por el tiempo que me llevó", externó la actriz para la revista moda, donde añadió que, en aquel momento, estaba deprimida y sentía que enloquecía.

"Quiero hacer mucha más filantropía. Quiero ayudar a financiar más investigaciones sobre la fibromialgia y la neuropatía y dolor crónico, al reunir un equipo de médicos. Tengo muchos sueños y esperanzas. Lo que realmente voy a lograr, no tengo idea, pero sé que lo haré con las personas que amo ", destacó la ganadora del Oscar a Mejor Canción Original en 2019, por el tema Shallow, de la cinta A Star Is Born.

Durante su entrevista, la cantante también externó su deseo por convertirse en madre, pues añadió que es increíble lo que una mujer puede hacer: "Podemos sostener a un humano dentro y hacer que crezca. Luego sale, y es nuestro trabajo mantenerlo con vida".

En días recientes y con la finalidad de seguir ayudando a las personas más vulnerables por el COVID-19, la intérprete de Bad Romance y Born This Way, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ideó el concierto Together at Home", en el que se presentarán figuras como Andrea Bocelli, J Balvin, Maluma, Billie Eilish, Elton John, John Legend, Chris Martin, entre otros.

