La violencia contra mujeres, un "monstruo" que se debe erradicar: Diego Luna

Diego Luna estuvo presente durante la velada que se llevó a cabo el día 25 de noviembre, en el marco de la marcha “Ni Una Menos”, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Monumento a la Revolución.

“No quiero vivir en el país donde las mujeres no pueden ser quien quieren ser en plena libertad y me sumo a su grito de justicia”

El actor se proclamó en contra de la violencia de género e hizo énfasis en su erradicación, empezando por la indiferencia, “que, sin duda, es un monstruo” que el país debe enfrentar.

"No puede ser que seamos el país más peligroso para una mujer en América Latina, y que no estemos haciendo algo. No quiero vivir en el país donde las mujeres no pueden ser quien quieren ser en plena libertad y me sumo a su grito de justicia”, dijo.

Espero que la ciudadanía deje la indiferencia a un lado, que sin duda es un monstruo, una enfermedad brutal que nuestro país se tiene que sacudir", expresó el director, de acuerdo con información de Milenio.

La participación del protagonista de “Rogue One”, continuó después de la marcha para unirse al mitin organizado por miembros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) así como madres de mujeres desaparecidas.

Durante la marcha en contra de la violencia de género que se llevó a cabo ayer, cientos de mujeres salieran a las calles para exigir su derecho a la vida y a la libertad con las frases de protesta "Somos el grito de las que no están"; "Ni una más, ni una asesinada más" y "Vivas se las llevaron, vivas las queremos".

