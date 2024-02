La verdadera razón por la que Peso Pluma no recogió su Grammy

El pasado 04 de Febrero se realizó en Los Ángeles la aclamada entrega de los Premios Grammy a lo mejor de la música en el último año.

Esta celebración estuvo llena de polémicas, entre las que destacó la entrega del premio otorgado por La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación a Mejor álbum de música mexicana otorgado al fenómeno de los Corridos tumbados, Peso Pluma, mismo que no subió al escenario al anunciar dicha victoria, por lo que después de unos minutos de espera la encargada de entregar dicho premio, Natalia Lafourcafe dijo: "Me llevo el Grammy de Peso Pluma, se lo guardamos aquí".

Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que el cantante no subió al escenario?

Existen diversas opiniones sobre esta acción, entre ellas destacan que fue por el no reconocimiento de su actual pareja, la cantante y rapera Nicki Nicole durante una entrevista. También se rumora que fue una desición tomada como postura política para señalar el poco reconocimiento que se le da a la industria de la música en México en tan distinguidos premios.

Sin embargo, de acuerdo con la información de Pepe Garza, la verdadera razón se debe a que al momento de la entrega del premio acredor a Peso Pluma en la Ceremonia de los Premios Grammy, se llevaba a la par la Alfombra Roja de acreditados premios, en dónde, en ese horario, se encontraba el cantante y su novia.

Además de que el cantante no tenía conocimiento de que sería ganador, esta desición se tomó ya que la categoría en la que ganó el premio Grammy, al no considerarse "llamativa" (junto con otras categorías más), no sería transmitida por televisión, por lo que prefirieron ser partícipes de la Alfombra Roja, espacio donde si obtendrían la atención de los medios de comunicación a través de entrevistas, fotografías, videos, etc. Sirviendo como un medio de publicidad para dichos artistas.

