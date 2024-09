La serie Familia de medianoche retrata los claroscuros de la noche sobre una ambulancia

Este miércoles 25 de septiembre se estrena la serie mexicana “Familia de medianoche” a través de la plataforma Apple TV. El proyecto comandado por la showrunner Natalia Beristáin se basa en el documental del mismo nombre del director Luke Lorentzen que se lanzó en el 2019 sobre una familia que trabaja como paramédicos a bordo de una ambulancia para ganarse la vida.

En la trama se revela que esta es una actividad que raya en los límites de la ilegalidad, pero que es necesaria porque el país dispone de muy pocas ambulancias para millones de habitantes, por lo que estás personas que trabajan como paramédicos son de gran utilidad en esta necesidad imperante.

El elenco de la serie está conformado por Joaquín Cosío, Renata Vaca, Diego Calva y Sergio Bautista, quienes conforman a la familia “Tamayo”, quienes por las noches se ganan la vida salvando vidas a bordo de su ambulancia. El cast también se complementa con Óscar Jaenada, José María de Tavira, así como, Itzan Escamilla, Mariana Gómez, Dolores Heredia y Yalitza Aparicio.

En rueda de prensa virtual, Joaquín Cosío señala que su personaje “Ramón” se ve inmerso en situaciones complejas con su familia y con su relación amorosa, además de su propia situación médica. “Vemos a un Ramón en crisis. Y la relación con estos jóvenes tan talentosos (que hacen de sus hijos) fue muy exigente, me tuve que poner a su nivel, no solo por la velocidad con la que trabajaban. Ellos eran muy rápidos para bajar de la ambulancia y yo no, tenía que hacerme de ciertos trucos para bajar con cierta velocidad”.

Señala que la vitalidad de sus compañeros de reparto que hacen de sus hijos fue muy propicia para una serie como esta que exige tanta energía. “Fue muy placentero trabajar con Renata, con Diego y sobre todo con Sergio, mi hijo pequeño. La serie requirió que tomáramos cursos sobre primeros auxilios, desde cómo aplicar una inyección hasta cómo aliviar a alguien en una situación crítica como un ataque cardíaco, incluso hasta aprender a manejar una ambulancia que es un vehículo complicado , no es tan sencillo ni ligero como cuando se nos cruza a un lado de la avenida, es una nave muy pesada con muchas condiciones”.

Por su parte, Renata y Diego reflexionan sobre la gente que trabaja de noche en situaciones complicadas. “De pronto todos hemos visto pasar una ambulancia a nuestro lado y le hemos dado el paso, pero pocas veces uno tiene la fortuna de poderse adentrar en cómo sucede la vida (de quienes la conducen) y cómo es su vida en familia. Y al menos en nuestro caso, tuvimos la fortuna de estar en este proyecto que te sensibiliza y como espectadores esperamos que también se logre, poniéndole luz a este tema que es tan importante de hablar y de ver”.

En tanto, Diego acota que la serie es muy universal desde la temática de la familia y “también ,muy particular y muy precisa en cuanto a la sociedad latinoamericana, creo que deja ver un problema que compartimos muchos países en muchas ciudades donde los sistemas de salud no dan abasto, que el gobierno no responde a cierto tipo de emergencia. Y para mí lo más valioso y lo más chido es que si compartimos algo, es el tejido social y el hecho de que somos sociedades que salen a flote no necesariamente por quienes tenemos arriba (las autoridades) sino por nosotros mismos que somos quienes las empujamos. Además, reflexiona que en situaciones de crisis, las personas recibirán la ayuda primordialmente de sus vecinos que de las propias autoridades.

SINOPSIS

Inspirada en el galardonado documental del mismo nombre, “Familia de medianoche” sigue a “Marigaby Tamayo” (Renata Vaca), una ambiciosa y talentosa estudiante de medicina durante el día, quien pasa sus noches salvando vidas en la fascinante, contrastante y siempre en expansión Ciudad de México, a bordo de la ambulancia privada de su familia. Junto a su padre “Ramón” (Joaquín Cosío) y sus hermanos “Marcus” y “Julio” (Diego Calva y Sergio Bautista), “Marigaby” atiende a una población de millones de personas, enfrentando emergencias médicas extremas para ganarse la vida.

 

YC