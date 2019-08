La pureza musical de Karla Vallín

La voz de Karla Vallín suena fresca al otro lado de la línea. El “buenos días” que pronuncia antes de comenzar la entrevista viene cargado con una emoción desbordante. En un principio, la intención es hablar de su nuevo proyecto musical, aunque al final, los caminos de la charla la llevan a tocar mil temas más.

Lo primero: para ella, agosto de 2019 queda enmarcado como un mes clave en su carrera, pues es cuando comienza a sonar en la radio y las plataformas digitales “Piropos”, pieza sonora que nació como un ejercicio académico y que el tiempo ha convertido en una melodía que define el momento que vive. Un instante de felicidad, plenitud, enamorada de la música y con ganas de hacer todo el ruido posible.

“La canción ‘Piropos’ nació hace tres años en un campamento de composición que estaba tomando en Los Ángeles. Y es curioso porque era una de las primeras veces que componía con más gente. Fue entonces que tuve la maravillosa oportunidad de darle forma a la canción, en compañía con Ángela Dávalos, que es una mujer muy talentosa que ha creado varios éxitos. También nos ayudó a crearla Beto Vargas”.

Los caminos de la música son misteriosos. Y es que “Piropos” no fue creada pensando en que Karla se la quedara. “No era una canción que pensara en quedarme. Era una actividad académica que la verdad fue muy divertida, nos reímos mucho al momento de ponerle letra. Al final nos dimos cuenta que era una canción de amor, donde se explora una forma bonita y divertida de decir las cosas”.

-¿Cómo terminó “Piropos” por integrarse al disco que estás preparando?

-Cuando comencé a hacer la selección de canciones que se iban a integrar al disco, mi productor -Steffano Vieni-, se acordó de ‘Piropos’, hasta la empezó a tararear, lo que me sorprendió por el tiempo que ya había pasado, ¡casi tres años! (risas). ¡Tiene muy buena memoria! A él también le pareció una canción muy especial. La empezamos a producir entonces con Armando Ávila, y el resultado es el que pueden escuchar.

-¿Cómo sonará el material que estás preparando?

-Este disco es la suma de tres elementos: quería plasmar mi femineidad; mi gusto por el ritmo y la sabrosura y finalmente aquello que considero romántico. El vehículo que elegí para hacerlo es el pop, aunque también tiene cumbia y Du Woop. Uní los tres elementos y el resultado me gusta.

-¿En qué momento dijiste, ‘esto es lo mío, la música es lo que me gusta’?

-Mi papá (Sergio Vallín, guitarrista de Maná) me escuchó cantar y me dijo que lo hacía muy bien, pero que no me quedara con eso nada más. Me animó a tomar clases de canto y a prepararme, a educar mi voz. A los 14 años me metí a un concurso de talentos y gané el primer lugar cantando ‘Jueves’ de La Oreja de Van Gogh. Allí dije ‘Wow, esto es lo que quiero, y además puedo ganar dinero haciéndolo’ (risas). Fue el click. Realmente la clave es hacer las cosas con el corazón. Hago música con toda el alma y es así como he decidido trascender.

Define sus sonidos

De momento el disco de Karla Vallín no tiene fecha de lanzamiento ni un nombre definitivo, pero las canciones que lo van integrando ya le dan una cierto perfil: “‘Piropos’ reúne las cosas y los matices que me gustan, así que las canciones que estén en la placa van a ir en esta ruta, aunque cada una con su esencia en particular. Algunas serán de amor, otras de desamor, de experiencias o de cosas que me gustarían que pasaran, con un lenguaje divertido, coloquial, directo”.

Agrega que en este proyecto se presentará “tal y cómo soy. Mi cabello trato de que sea natural, andar con poco maquillaje, que la gente me vea de la manera más natural posible. Mi propuesta es llegar con toda la honestidad posible”.

