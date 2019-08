Kurt y Luis Fonsi vuelven a tener “16”

No se trata de suerte ni coincidencias. Para Kurt Schmidt lo que está pasando con su carrera es resultado de años de esfuerzo y espera. Determinado a ofrecer un panorama distinto en la industria musical del pop mexicano, Kurt se enfoca en consolidarse como un nuevo referente de la composición con una lírica honesta y comprometida a exponer las realidades del corazón y la vida, y son justamente estos elementos los que cautivaron al puertorriqueño, Luis Fonsi, quien ha decidido sumarse al talento de esta nueva voz con el lanzamiento de la canción “16”.

“‘16’ es una canción que escribí hace un par de años y la mandé a la disquera con un combo de otros temas para lo que sería el disco, fue un proceso de tres años; yo seguía escribiendo canciones, pero ‘16’ fue considerada especial, algo tenía, me dijeron que me esperara, que la guardara y la olvidé por un momento”, recuerda en entrevista Kurt, quien no se imaginaba todo lo que ocurriría en su vida tras esta charla, pues comenzó a posicionarse con temas virales como: “La mujer perfecta”, “Vengo del futuro” y “Los días que vendrán” junto a Los Claxons.

Previo al debut que Kurt tendrá en el Teatro Diana el próximo 8 de septiembre en la capital tapatía, el cantautor originario de Culiacán, celebra la inmediata aceptación que “16” ha tenido a dueto con Luis Fonsi, colaboración que surgió sorpresivamente cuando el intérprete de “Despacito” escuchó la propuesta de esta canción que apuesta por reivindicar los sueños de la juventud y revivir una de las etapas más complejas, pero también hermosas, de la vida.

“Me dijeron que le enseñaron la canción a Luis Fonsi, que le había gustado mucho y haríamos ese dueto, yo quedé emocionado (...) es una canción positiva, la gente extrañaba esa parte de Fonsi que todos conocíamos, pero en el mundo quedó más marcado su paso por el reguetón con el éxito mundial de ‘Despacito’, y para mí tenía mucho sentido hacer esta canción con él, somos artistas muy afines… Cada uno en diferentes momentos, él ya consolidado y yo en busca de eso, pero creo que esta canción nos eligió a los dos”.

Kurt puntualiza que si bien géneros como el reguetón han llegado a imponerse en las listas de popularidad, él opta por desarrollar una industria a su alrededor para consolidar su carrera y no dejarse llevar por modas que no pueden brindar estabilidad a largo plazo en una industria tan cambiante como la musical.

“Mi sueño es hacer canciones que sean atemporales, con las que uno pueda recurrir en cualquier momento de la vida a ese sentimiento y manera de expresar. Es mi sueño que una de mis canciones dure toda la vida, por eso estoy nadando contra corriente, no hago lo que funciona al instante, voy poco a poco”.

Agéndalo

Kurt en concierto en el Teatro Diana el próximo 8 de septiembre, a las 18:00 horas. Boletos: de $200 a $800 pesos.