Los fans de las historias coreanas, en la cartelera de cine de la ciudad ya tiene en su programación la película La niña de mis ojos.

La niña de mis ojos. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Jin-woo y sus amigos atraviesan los altibajos de la adolescencia. Sin embargo, todos comparten una fascinación por Seon-ah, la elegante y hermosa estudiante modelo que parece un sueño inalcanzable, a pesar de estar en la misma clase.

A pesar de sus diferentes personalidades y niveles académicos, Jin-woo y Seon-ah forman un vínculo estrecho al apreciar las cualidades únicas de cada uno. Su relación atraviesa fases desafiantes de la escuela secundaria hasta los inevitables cambios de la vida adulta.

Si te interesa el soundtrack salió hace un par de meses y lo puedes escuchar en plataformas como Spotify.

La niña de mis ojos

(You Are the Apple of My Eye/Geu sijeol, uriga johahaetdeon sonyeo)

De Cho Young-Myoung.

Con Jung Jinyoungkim, Kim Da-Hyun, Lee Min-goo, Kim Min-ju, Lee Seung-jun.

Corea del Sur, 2024.

XM