¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Los jueves de cada semana la programación de la cartelera de cine tapatía cambia, y hay diferentes películas de estreno que llegan para exhibirse en las salas de cine de la ciudad, desde las más comerciales hasta algunos largometrajes independientes. Aquí la lista de las películas que ya se pueden ver en los complejos cinematográficos de la ciudad.

El Contador 2. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

El Contador 2

Hace nueve años, El Contador se convirtió en un éxito de 150 millones de dólares que, a pesar de haber dividido opiniones, logró hacerse de una base de fans, de ahí que no es de extrañar que hoy tenga una secuela. Ben Affleck es el protagonista de este filme que, además, produce en colaboración con su socio de toda la vida: Matt Damon.

En esta ocasión, Christian Wolff (Affleck) deberá hacer equipo con su hermano (Bernthal) tras un asesinato, sin imaginar que eso hará que eso los pondrá en la mira del peligro.

Toma Nota

Al cierre y según Rotten Tomatoes, El Contador 2 tiene un 83% de aprobación de la crítica, frente al 53% de la primera parte.

Es para ti si…

Te gustó la primera parte o si Ben Affleck está entre tus actores favoritos.

La leyenda de ochi. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

La leyenda de ochi

El sello A24 trae un relato de fantasía sobre una niña isleña que ha aprendido a tenerle miedo a unos animalitos llamados “ochis”. Sin embargo, la chica se encontrará con un pequeño “ochi” perdido y herido, lo que la llevará a vivir una aventura para ayudarlo a volver a casa.

La leyenda de ochi es la ópera prima del cineasta Isaiah Saxon, quien ha reclutado a un interesante elenco que incluye a Emily Watson, Willem Dafoe, Finn Wolfhard y Helena Zengel en el papel estelar.

Toma Nota

Esta es la primera película familiar del sello A24.

Es para ti si…

Te gustan las películas de aventuras como se hacían en los años 80’s, ¡y privilegiando los efectos prácticos por encima de lo digital!

La carga más preciada. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La carga más preciada

El director ganador del Oscar® por El Artista explora la animación en su nuevo filme: La carga más preciada. Michel Hazanavicius cuenta la historia de una bebé que, gracias a una acción temeraria de su padre, logra evitar los horrores de Auschwitz, lo que la llevará a manos de un leñador y su esposa. Este largometraje —en el que participa Jean Louis Trintignant como narrador y Alexander Desplat como compositor— es la adaptación de la novela francesa La plus précieuse des marchandises: Un conte de Jean-Claude Grumberg, quien es coautor del guion.

Toma Nota

El filme formó parte de las competencias oficiales de los festivales de Cannes, Annecy y Valladolid; además, fue nominada a tres premios César, incluyendo Mejor Película Animada.

Es para ti si…

Nunca le fallas al cine animado, venga de donde venga.

Until Dawn: Noche de terror. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Until Dawn: Noche de terror

Inspirada en el multipremiado videojuego Until Dawn (lanzado originalmente en PlayStation y que este año cumple una década), esta cinta marca el regreso del director David F. Sanberg, mejor conocido gracias a éxitos como Lights Out (el cortometraje y el largometraje) y Shazam!

Una chica investiga la desaparición de su hermana, así que viaja a una cabaña remota acompañada de sus amigos. Ahí, encontrarán la muerte... pero también descubrirán que, después de morir, vuelven al punto de partida, como si tuviesen otra vez la oportunidad de sobrevivir... o de volver a fallecer trágicamente.

Toma Nota

Más que ser una adaptación directa del videojuego, la película de Until Dawn ofrece una historia original ubicada en el mismo universo.

Es para ti si…

Eres fan del videojuego o te interesa ver una película de terror con propuesta, ¿será de verdad aterradora? ¡Ojalá que sí!

Screamboat: La masacre del ratón. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Screamboat: La masacre del ratón

No es ningún secreto que Mickey Mouse pasó a ser parte del dominio público desde enero del año pasado. Eso ha dejado a su iteración original —la que se ve en el corto animado Steamboat Willie— pueda ser sujeta de reinterpretación.

Es en ese contexto que llega a los cines Screamboat: La masacre del ratón, una adaptación en clave de terror sangriento en la que un ratón llamado Screamboat Willie se convertirá en la pesadilla de los pasajeros de un ferry, quienes intentarán sobrevivir a la masacre.

Toma Nota

Los personajes femeninos de esta película tienen nombres inspirados en “princesas” famosas del cine animado: Cindi, Ari, Jazzy, Bella, Ilsa y Rory. ¿Las identificas a todas?

Es para ti si…

Este tipo de adaptaciones despiertan tu curiosidad.

Un año difícil. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Un año difícil

De los aclamados directores Olivier Nakache y Éric Toledano (realizadores de la aplaudida Amigos), Un año difícil cuenta la historia de dos amigos con problemas financieros que, buscando sobrevivir, se ven envueltos en movimientos activistas y causas ecológicas... ¡pero por puro interés! Descubre cómo el egoísmo detona su activismo, así como la lección que tendrán que aprender en esta ingeniosa comedia, que mezcla humor y reflexión social en un contexto muy contemporáneo.

Toma Nota

Esta cinta formó parte del Tour de Cine Francés el año pasado.

Es para ti si…

Te encanta que las comedias tengan mensaje y hasta un toque de crítica social.

La niña de mis ojos. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La niña de mis ojos

Dirigida por Cho Young-Myoung, La niña de mis ojos (You Are the Apple of My Eye o Geu sijeol, uriga johahaetdeon sonyeo) sigue la historia de un tímido adolescente y su primer amor, una chica que parece ser un sueño inalcanzable. Con sensibilidad y algo de cursilería, esta película coreana explora la inocencia y la intensidad de los vínculos juveniles.

Toma Nota

El soundtrack salió hace un par de meses y lo puedes escuchar en plataformas como Spotify.

Es para ti si…

Eres incondicional de todo lo que se produzca en Corea del Sur.

Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith. ESPECIAL/DISNEY.

Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith

Para celebrar su vigésimo aniversario, Star Wars: La venganza de los Sith (Episodio III) regresa a cines por tiempo limitado. Acompaña a Anakin Skywalker en su caída al lado oscuro y revive uno de los capítulos más impactantes de la saga creada por George Lucas: El nacimiento del icónico Darth Vader.

Toma Nota

El reestreno de esta legendaria película estará disponible durante una semana en cartelera.

Es para ti si…

Te apasionan los duelos de sables de luz o eres incondicional de Star Wars.

Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII. ESPECIAL/TRAFALGAR RELEASING.

Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII

En 1972 se estrenó este rockumental sobre una de las agrupaciones progresivas más icónicas de la historia de la música. Este 2025, una versión remasterizada en 4K llega a los cines por tiempo limitado. Sin duda, esta es una experiencia que tu melómano interior te pedirá ver y escuchar.

Toma Nota

La remasterización de esta película se disfruta mejor en pantalla IMAX.

Es para ti si…

Eres fan de Pink Floyd.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM