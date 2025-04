Tras varios meses de hate en redes sociales por sus comentarios racistas, Karla Sofía Gascón dice que no se arrepiente de nada de su pasado , pues dejaría de ser ella.

La actriz española estuvo envuelta en varias polémicas luego de su nominación al Oscar por su trabajo en el filme de Emilia Pérez, ya que usuarios del internet encontraron una serie de twits en su entonces cuenta de Twitter, ahora X, en los que arremetía en contra de etnias, nacionalidades y comunidades desfavorecidas.

Esto hizo que se desmarcara de la producción para no causarle problema en otras nominaciones, y dejó de asistir a algunas ceremonias y eventos en la que estaba invitada.

"No me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida, porque si no, no sería yo" , dijo Karla Sofía este viernes por la mañana, en un evento de fútbol, previo a la ceremonia del Premio Platino, a donde asistirá como invitada.

Reiteró que la controversia de los últimos meses no fue provocada por ella, sino por los demás.

"Hay una cosa de la que estoy orgullosa y eso se lo quiero trasladar a todas las personas jóvenes que están sufriendo bullying en este mundo: si tengo la fortuna de ser una persona muy fuerte mentalmente y no dejarme avasallar por los demás, entonces lo que creo es que hay que confiar en lo que realmente somos nosotros, saber lo que somos y sobre todo, no hacer caso a cosas que son irreales porque, al fin y al cabo, las redes sociales son una mentira", abundó la actriz.

Jugando fútbol

Los Premios reconocerán el próximo domingo lo mejor del cine y las series iberoamericanas, pero este jueves, en el campo del equipo profesional Leganés, se desarrolló el llamado “Encuentro de las Estrellas” que reúne a actores, actrices y exjugadores en partidos de fútbol.

La seguidora de los Pumas de la UNAM del fútbol mexicano y fan de Hugo Sánchez, jugó de delantera en el mismo equipo que el también actor Claudio Cataño (Cien años de soledad), y el exfutbolista Juan Pablo Sorín.

Tuvo que enfrentar en uno de los equipos contrarios al portero campeón del mundo, Iker Casillas.

"El problema es ese, por qué tengo que jugar en contra de Iker Casillas, debieron haberlo puesto en mi equipo", bromeó.

Esperando trabajo

Gascón apunta que está a la espera de que varios proyectos cinematográficos se concreten , de los cuales no puede decir mucho, pero que en su momento se anunciarán.

Hasta ahora se sabe de The life lift, un thriller psicológico dirigido por la debutante cineasta italiana Stefania Rossella Grassi, en la que interpretará a una psiquiatra, y Las malas, que dirigiría Armando Bo, escritor de la ganadora del Oscar, Birdman.

" A mi el libro de Las malas me encantó, soy fiel seguidora , la última vez que estuve con Armando en su casa de Uruguay y ojalá la podamos hacer", apunta.

