La música nos va a salvar: Juan Solo

Con invitados como Efraín Berry, María Chacón, Paola Gómez y Lorena de la Garza, el cantante mexicano Juan Solo, realizó una noche de karaoke a través de sus redes sociales, donde manifestó que, en estos tiempos de cuarentena ante el COVID-19, "la música nos va a salvar".

"Estoy muy contento de que la gente ha entendido que estamos encerrados”

A las nueve de la noche del miércoles, el intérprete de temas como Contigo puedo ser quien soy y Ámame, compartió que la temática de su karaoke sería Mentiras, el musical, obra en la que participó hace un par de años en el personaje de "Emmanuel", por lo que se enlazaría con actrices y actores del elenco para cantar los temas del musical.

"Bienvenidos a esta noche de karaoke, estoy contento, hoy vamos a hacer una noche especial, porque he invitado a varios amigos con los que he tenido la fortuna de compartir un musical", detalló el cantante antes de enlazarse con la actriz María Chacón, quien en la obra da vida a "Dulce", "Daniela y "Lupita", y durante la trasmisión recalcó que sólo una vez compartió el escenario con Juan.

"La siguiente persona es, sin temor a equivocarme, de las personas más queridas dentro del musical, tuve la fortuna de compartir muchas funciones con ella, aquí está, la mismísima Paola Gómez", explicó Juan, quien previo a su participación en el musical, escrito por José Manuel López Velarde, debutó en la obra “Hoy No Me Puedo Levantar”, al lado de figuras como Danna Paola, Roger González y Carmen Sarahí.

Otra de las invitadas al enlace de Juan Solo, fue la actriz y cantante Kika Edgar, quien deleitó a los seguidores con el tema Mudanzas, y manifestó que antes de la cuarentena por COVID-19, estuvo componiendo canciones al lado del intérprete, mismas que formarán parte de un nuevo disco.

En un breve descanso, el también intérprete de temas como “Volvería” y “Amnesia”, cantó la canción “A prueba de ti”, para luego volver a los enlaces con los actores Efraín Berry y Lorena de la Garza, y fue a esta última a quien le confesó que tiene ganas de volver a interpretar a "Emmanuel", empero reconoce que es un proyecto al que tendría que poner el 100 por ciento de su atención.

"Me requiere mucho de mi espacio mental, que ocupo mucho para mi proyecto musical, y cuando hago obras musicales, me cuido de que no tengo nada más que hacer, porque me vuelo loco y me comprometo a morir", detalló Juan Solo, quien al finalizar su trasmisión añadió: "Estoy muy contento de que la gente ha entendido que estamos encerrados y antes de volvernos locos, la música nos va a salvar".

