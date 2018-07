La mejor malabarista de México

Pelotas, pinos de boliche, aros e incluso sombreros fueron los accesorios que se utilizaron durante la sexta Competencia Nacional de Malabarismo realizada por International Jugglers Association (IJA), dentro del marco del sexto Festival Internacional de Circo Periplo, el cual culmina el 29 de julio.

Fueron nueve concursantes de distintas partes de México –la mayoría talento local–, y después del derroche de talento malabarista, Valeria Jáuregui, de la Ciudad de México, se coronó como la ganadora del primer lugar, por lo que recibió una medalla y un monto económico de seis mil pesos. En su acto de malabarismo utilizó balones y una especie de silla, en la que todo su cuerpo también funcionó de herramienta para ejecutar su performance.

“Yo comencé en el malabarismo en el 2012. La técnica con la que gané se llama ‘antipodismo’, en ésta se usa una trinca que levanta la cadera y se manipulan objetos con los pies, en este caso yo hago balones y los cambio entre manos y pies. Éste es mi número estrella, yo también hago malabares con las manos, pero me especializo en el ‘antipodismo’. Entreno diario de cuatro a cinco horas”, comentó Valeria después de conseguir el primer lugar del concurso. Agregó: “Este premio me hace muy feliz, no lo esperaba, me siento muy bien de que mi número le haya gustado al público”.

Valeria se dedica de lleno al circo junto con su maestro, Raúl Cañas, quien es el que le ha enseñado todo lo que sabe de este ámbito. Actualmente, trabaja de manera independiente con él, con quien además tiene una compañía llamada “Pies y Manos”, en la que trabajan juntos haciendo otro acto circense.

La técnica de la ganadora se llama ‘antipodismo’. EL INFORMADOR/E. Barrera

Competidores

En tanto, el segundo lugar fue para Paul, “El Mapache”, quien realizó un acto de malabarismo con sombreros, por el que se llevó una medalla y tres mil pesos. Mientras que el tercer lugar fue para Erick Medina, quien obtuvo una medalla y dos mil pesos, gracias a un número con clavas de malabares; esta ejecución, al igual que la de Paul y Valeria, fue de las más aplaudidas de la noche.

El resto de competidores fueron, en orden de aparición, Beto “Balls”, Mónica Inzunza, Fernando Manica, Guz, Russel –quien también fue de los más ovacionados por su performance con aros y por ser el más pequeño de edad en la competencia– y finalmente, Tonatiuh.

El presentador de la velada fue “El Gurú de la Moda”, quien entre concursante y concursante entretuvo al público realizando varias dinámicas circenses con su estilo muy particular de comedia. Por otro lado, el jurado estuvo conformado por Erin Stephens, miembro de la IJA; Homero Mena y Álvaro Palominos, entre otros.

De prestigio

Desde hace 71 años, IJA realiza activaciones en pro del arte del malabarismo. Se han realizado 23 competencias (la primera fue en México) en siete años, desde 2011 que se comenzó con esta dinámica. En 2018 hay ocho competencias en distintos países como Taiwán, Rusia, Benín, Afganistán, Paraguay y El Salvador.