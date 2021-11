La magia triunfa con una buena dosis de “Encanto”

Colombia, tierra de gente de corazón generoso y el mejor café del mundo, también es un país de música guapachosa, buenos contadores de chistes y cultura desbordante. Con todos estos elementos era cuestión de poco tiempo para que Disney volteara su mirada a esta nación de Sudamérica en busca de una buena historia, y la encontró dotada de mucho “Encanto”, largometraje que se estrena en nuestro país este 25 de noviembre.

Con la familia “Madrigal” como protagonista, “Encanto” nos cuenta la historia de sus peculiares integrantes y la casa donde viven, todos dotados de una habilidad mágica...todos menos “Mirabel”, quien entre tanto prodigio, es la única persona que podríamos llamar “normal”. Ella se siente fuera de lugar, hasta que su familia e incluso el hogar donde viven comienzan a perder sus habilidades, y es en ese momento donde nuestra protagonista descubrirá todo lo especial que hay en ella.

Stephanie Beatriz, actriz que le brinda su voz a “Mirabel”, explica que “como ella, todos nos hemos sentido fuera de lugar o un poco inútiles en la vida (risas), pero también sabemos que en el fondo lo que necesitamos es un voto de confianza”.

A diferencia de otras protagonistas de películas de Disney (princesa o guerreras en su mayoría), “Mirabel” es, según Stephanie, una chica normal, lo que permita tener mayor empatía con ella. “Ella se siente incómoda, ansiosa, no sabe qué hacer muchas veces, ¿acaso eso no nos pasa a todos? (risas). No es una princesa, pero creo que es algo mejor: Una heroína. Enfatiza más el valor, la voluntad y las ganas de superar la adversidad”, anota, en charla con EL INFORMADOR.

“Encanto” es una película donde se suman múltiples voces en el elenco, y tiene entre sus méritos que a los actores de doblaje se les dejó improvisar en más de una ocasión, dotando de colorido y riqueza a una cinta que promete robarse en corazón de los espectadores.

Para reír y para llorar

“Encanto” no sería una película basada en la cultura latina sin el elemento del drama (muy ‘novelero’), señala John Leguizamo, quien le da voz a “Bruno”: “Hay un par de momentos que me hicieron llorar en la cinta, aunque soy un adulto. Primero, porque pude ver todos los colores de mi país a través de esta película. Pude ver a mi familia, que somos como en la película y ahora todo el mundo podrá disfrutarlo”.

Como sucedió con “Coco”, en esta cinta la música juega un papel clave. Las canciones y la construcción de los sonidos corrieron a cargo de Lin-Manuel Miranda, histrión neoyorquino con raíces boricuas que en los últimos años se ha vuelto en uno de los más buscados de la casa Disney, tras su éxito en Broadway con la puesta en escena “Hamilton”.

Lin-Manuel le dedicó casi cuatro años de investigación a la cultura colombiana (viajó largas temporadas a ese país), pues además de buscar sumergirse en su música, trató de empaparse de su cultura, palabras, sabores y tradiciones. El resultado es un soundtrack sólido y al mismo tiempo que conecta con el espectador, en especial los que somos latinos.

Mauro Castillo, quien le da voz a “Félix”, explica que en el apartado musical domina la salsa y los ritmos caribeños, aunque los espectadores encontrarán en las letras de las canciones bellas referencias al amor familiar y la fortaleza que se encuentra al estar unidos, un genuino “poder”, que sin ser espectacular, si es esencial para superar cualquier prueba.

“Para quienes participamos en la cinta tiene otro ingrediente especial -agrega Castillo-, pues grabamos las voces durante la pandemia. Fue para muchos de nosotros un escape de momentos duros, y queremos que eso sea para la gente que la vea: Un recordatorio de que el mundo siempre podrá salir adelante si permanecemos juntos”.

Los personajes y sus poderes:

Mirabel: La más joven de la casa y aparentemente, sin ningún don mágico.



Alma “Abuela” Madrigal: La matriarca de la familia, sus tres hijos fueron los que nacieron con poderes, que han ido “heredando”, menos a “Mirabel”.

Isabela: La hermana mayor, es toda una princesa. A su paso todo florece y reverdece.

Luisa: La hermana de en medio. Tiene mucha fuerza.

Bruno: Es el tío de “Mirabel”, puede predecir el futuro.

Antonio: Se comunica con los animales.

Julieta: La mamá de “Mirabel”, cura a las personas a través de su comida.

Pepa: Muy emocional, lo que es malo, porque según su humor, controla el clima.

Dolores: Tiene un súper oído, lo que la vuelve un poco chismosa.

MQ