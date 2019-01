La leyenda británica, Steve Rothery, llegará al CAE

Una leyenda del rock progresivo llega a México para presentar su proyecto solista: Steve Rothery, guitarrista del grupo Marillion, quien dará un concierto en el que alternará las dos facetas de su repertorio. La cita es en el Conjunto de Artes Escénicas el próximo miércoles 9 de enero.

Vía telefónica, el artista platicó sobre el material que traerá con Steve Rothery Band: “Es el primer show para celebrar mi 40 aniversario con Marillion. Vamos a tocar unas 3 o 4 canciones de mi disco solista (‘The Ghosts of Pripyat’), las más movidas como ‘Morpheus’, ‘Old Man of the Sea’ y ‘Summer’s End’, y luego una selección de música de Marillion, incluyendo el disco completo de ‘Clutching at Straws’. Y luego otra selección de las canciones que creo que la gente quiere escuchar… Es como una fiesta, la banda que me acompaña son unos músicos increíbles, llenos de pasión y energía en el escenario. Le hacen justicia a la música. La respuesta del público es muy buena, en cualquier lugar del mundo donde hemos tocado”.

Su discografía reciente y próxima incluye grabaciones en vivo, como las sesiones en el lugar llamado Band on the Wall: “Se grabaron en uno de nuestros lugares favoritos para tocar. Es un club pequeño, pero tiene un público genial siempre, es una gran atmósfera. También sacaremos un DVD en vivo el próximo semestre, con material que hemos grabado a lo largo de los años. En Londres, en 2017. También filmé un concierto que hicimos en los Países Bajos a comienzos del 2018. Viene mucho material en vivo”.

A propósito de las grabaciones de material, Steve adelantó: “Estoy pensando en la posibilidad de grabar el concierto en Guadalajara. Es algo que lo decidiré estos días. Me encantaría tener un registro de nuestro paso por allí”. Sobre nuevo material, Steve compartió: “Trabajo en un tipo de disco diferente, que será más cinematográfico, como una banda sonora. También haré otro disco con la banda, probablemente salga en 2019”.

En cuanto a las experiencias entre el escenario y el estudio, Steve platicó sobre sus impresiones: “Me dan cosas diferentes en la vida. Para mí escribir y grabar es más natural, me gusta la idea de crear algo que permanecerá después de que marchemos. Es cierto tipo de inmortalidad, supongo. Mientras que un concierto es una experiencia que vivirá en la memoria de la gente, a menos que lo grabemos”.

Guía para nuevos talentos.

Otra faceta que Rothery ha explorado como músico es la docencia, pues comparte su conocimiento en el formato de master class: “Es un reto diferente. He hecho ya varias alrededor del mundo. De hecho creo que daré una en la Ciudad de México. Ya que no soy un músico muy técnico trato de hablar de cómo encontrar la voz propia. Hay muchos músicos impresionantes que se enfocan en tocar como otros: mi filosofía es abrevar de los estilos de músicos muy diferentes, y de géneros distintos. Eso se va a nuestras raíces, se convierte en la personalidad: uno se vuelve una amalgama de sonidos. Es parte de lo que trato de enseñar: cómo encontrar una voz”.

Entre los músicos que Steve ha influido está su hija, Jennifer Rothery, quien ha acompañado a Marillion como telonera. Un sencillo reciente de ella es “In the Dark”.

Al recordar la formación de los músicos, Steve nos dijo qué guitarristas influyeron en su sonido: “Hubo tres guitarristas que tuvieron mucho peso en lo que quería hacer: Steve Hackett (Genesis), que ahora es buen amigo mío, hemos trabajado juntos también, David Gilmour (Pink Floyd) y Andrew Latimer (Camel), que también conozco muy bien. Los tres tienen una cualidad muy emocional al tocar, su acercamiento a un sonido puro fue una influencia grande en su momento”.

El legado de Marillion

Con una discografía que suma una veintena de discos de estudio, el legado de Marillion también tiene cabida en la industria musical, pues fueron pioneros de un sistema de financiamiento que ahora está estandarizado para los músicos independientes: “De algún modo inventamos el crowdfunding, allá en 1999 con Marillion.com. Contactamos a nuestros fans y los invitamos a pagar por el álbum con un año de anticipación. Eso nos permitió grabar el disco y salir de gira. Eso es un modelo actual de la música, y de otras industrias creativas. Antes había un mecenas, ahora pueden ser los fans los que hacen posible la música y permiten a los músicos vivir de eso. Lo hice también con mi disco ‘The Ghosts of Pripyat’ (2014), a las 24 horas llegamos a la meta; al final recabamos el triple. Aparte de la música, algo bueno que aportamos ha sido este método de trabajo para los músicos”.

Vamos a verlo

Steve Rothery Band en el Conjunto de Artes Escénicas / 9 de enero / 21:00 horas / Boletos de $500 a mil 500 pesos.