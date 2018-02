La historia de amor y escándalo de Jenni Rivera y Esteban Loaiza

"Es un gran ser humano, un gran hombre que me trata como una reina y es muy bueno conmigo", eso decía la cantante Jenni Rivera en enero de 2009, apenas un par de meses después de haber iniciado un romance con el ex beisbolista Esteban Loaiza.



Loaiza volvió a ser noticia esta semana luego de darse a conocer que fue detenido en Estados Unidos por posesión de 20 kilogramos de heroína y cocaína.



Parecía que con Loaiza, Jenni encontraba por fin a su "príncipe azul" después de relaciones tormentosas con los padres de sus hijos.



Se conocieron en Mazatlán, Sinaloa, cuando él jugaba para los Tomateros de Culiacán (Liga Mexicana del Pacífico).



En enero de 2010 ya estaban comprometidos y en septiembre de ese año se casaron ante 800 personas en una ceremonia al aire libre en un rancho en California. Su "luna de miel" fue en Bora Bora.



Su matrimonio superó apenas los dos años. En octubre de 2012 ya estaban separados, en medio de un escándalo. Se dijo que Loaiza le fue infiel a Jenni con "Chiquis", la hija mayor de la cantante.



Jenni aclaró que no hubo golpes ni violencia ni peleas, pero en septiembre vio algo que dejaba muy mal al ex deportista.



No quiso aceptar la versión de la infidelidad, pero sí dijo que su matrimonio con Loaiza fue un error.



"Las cosas que sucedieron fueron atrocidades que me encontré", señaló Jenni, quien también dijo que estaba viviendo momentos "oscuros".



"Me estoy aguantando, soy un caballero y no puedo decir nada. La sigo queriendo", dijo Loaiza en esa época.



Tras el anuncio de su separación hubo disputas por el anillo de compromiso. Jenni quería subastarlo para apoyar a un fan, pero Loaiza no estaba de acuerdo.



La cantante murió en un accidente aéreo en diciembre de 2012. Un día después, Loaiza se dijo devastado y comentó que no había podido hablar con la familia de Jenni porque no le contestaban el teléfono.

