La historia de Hernán Cortés a 360 grados

A pocos días del estreno de la primera temporada de ocho capítulos de la serie “Hernán”, dos de sus actores, Antonio Trejo, quien interpreta a Cuitláhuac, y Michel Brown, quien representa a Pedro de Alvarado, hablan del desarrollo de esta historia producida por Dopamine en colaboración con Onza Entertainment, en la cual intervienen tres empresas televisivas: Amazon Prime, History Latinoamérica y TV Azteca.

“Tenemos una gran serie. Tuve la posibilidad de ver algunos capítulos y creo que es un regalo para México, porque se ve de una manera tan clara a la Tenochtitlán viva, como si estuvieras ahí, además con una gran historia, un elenco maravilloso, con un guion impecable, con un nivel de producción que creo que no vimos nada parecido en América Latina sobre esto”, comparte Michel Brown.

El intérprete del conquistador agrega: “Como actor, tener la posibilidad de encarnar un personaje así y de ser parte de una historia tan maravillosa es un privilegio, vale mucho la pena que la vean, que le pongan atención, es una serie a la que hay regalarle el tiempo para verla y no ponerte a hacer otras cosas mientras pasa. Es una serie inteligente y una gran apuesta, evidentemente no se había hecho esta serie porque hacía falta un nivel de producción y de dinero muy grande, y la mancuerna de las televisoras logró que se pudiera desarrollar un proyecto de este calibre”.

En tanto, Antonio Trejo explica en entrevista que este es su debut en la pantalla, puesto que su carrera se ha desarrollado en el teatro. “El haber hecho como primer proyecto televisivo algo así tan grande, fue bien interesante, además del honor de poder estar contando la historia de nuestra identidad mexicana, de la Conquista, del mestizaje que tuvimos y que por primera vez lo vamos a ver en pantalla, es una situación bastante afortunada, estoy muy emocionado”.

El actor interpreta a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, quienes son parte de la nobleza mexica, y así como él, Ishbel Bautista, quien hace de La Malinche, también tiene su primera oportunidad en televisión, por lo que ofrecerán la frescura para estos personajes tan emblemáticos que pronto el púbico verá. “Justo ella y yo venimos de teatro y del anonimato, de estar trabajando desde nuestra localidad. Fuimos los que pudimos tener el reto de aventarnos los personajes en otro idioma, que es algo bastante relevante. La serie está tratando de retratar de manera fidedigna todo y era imperioso el poder actuar en náhuatl. Ishbel, por ejemplo, además de actuar en náhuatl, actúa en maya y en un español aprendido por un indígena, por lo tanto no es un castellano bien hablado. Ha sido para todos un reto es ese aspecto, además de indagar en el carácter de nuestros personajes”.

La percepción de la historia

Sobre cómo les cambió la percepción de la historia que tenían de México hasta antes de hacer este proyecto, dice Michel, que no conocía mucho del pasado de nuestro país. “Sinceramente no tenía mucha idea de la historia de México, sabía sobre la Conquista, pero nunca me había empapado demasiado. Aquí tuvimos la posibilidad de que el equipo de producción realizara algo muy acertado, nos llevó a todos nosotros -antes de empezar a rodar- a hacer el viaje que hizo Cortés, lo hicimos en una camioneta desde Veracruz hasta llegar a los volcanes (Popocatépetl e Iztaccíhuatl) y entrar a Tenochtitlán, lo hicimos con un arqueólogo y un historiador. Entonces, verdaderamente tuvimos la posibilidad de conocer la historia, de palpar los lugares, de entender por dónde cruzaron, de saber el sacrificio que fue también atravesar todo este lugar para llegar a la gran Tenochtitlán”.

Antonio hace tiempo retomó un texto de Octavio Paz, “El laberinto de la soledad”, donde se abordan términos como chingada, La Malinche y otras palabras que son parte positiva o negativa de la identidad mexicana: “La serie nos da la oportunidad de revisar esos capítulos de nuestra historia como mexicanos, de nuestro origen y también que cada quien entienda cómo fue que se dio el mestizaje, en qué términos se dio la Conquista, cuáles fueron las ventajas y las desventajas. Yo personalmente veo que hay muchas cosas a considerar, México estaba repartido en decenas de pueblos, algunos sometidos por los propios mexicas y eso ya también nos habla de que no solo eran los españoles contra ellos, también contra totonacas y las demás tribus que habían aquí y con las que los propios españoles hicieron alianzas”, puntualiza Antonio.

Michel subraya que la serie contará la vida de Hernán detrás de los ojos de ocho personajes distintos, por lo que cada uno le dará una narrativa distinta, tanto de héroe como de villano, o con sus luces y sombras. “Evidentemente para La Malinche, Hernán es uno y para Moctezuma es otro, lo mismo para Alvarado o Bernal. Conocerán la historia de Hernán a 360 grados, que me parece que generalmente uno tiene una visión de una persona, pero hay otros que la tienen totalmente diferente. Sin embargo, el gran acierto de la serie es que se trata del encuentro de dos culturas tan diferentes, sobre cómo logran comunicarse y entenderse”, finaliza.

El estreno

La serie que protagoniza Oscar Jaenada como Hernán Cortés, se estrena en Amazon Prime el jueves 21 de noviembre, por History el día 22 y en Azteca 7 el domingo 24 del mismo mes.