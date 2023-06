A una semana de haber iniciado La Casa de los Famosos México 2023, Wendy Guevara se ha convertido en la favorita para ganar entre los televidentes.

En tanto, dentro de la casa, la influencer transgénero reveló su estrategia para evitar que sus compañeros la nominen. Para amarrar su estancia en la casa, La Perdida les advirtió que, en cuanto salga, se encargará de hablar sobre su experiencia y hablará mal de cada uno de los habitantes.

"Voy hacerlos mierda fuera, a todos, voy a decir toda la homofobia que me hacían", sentenció. Y cuando le preguntaron por qué, cínicamente respondió: "Me tengo que hacer la víctima", dijo dando por hecho que lo que el público quiere es polémica.

Hasta el momento, Wendy no ha sido nominada por nadie y no ha tenido roces con los habitantes. La única persona con la que Guevara no se siente cómoda es con Ferka, de 38 años de edad.

FS