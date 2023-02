Una vez más Paty Navidad está dando de qué hablar, ahora la actriz causó polémica dentro del reality show "La casa de los famosos" tras afirmar en distintas ocasiones que no es un ser de este mundo y pertenece a otro planeta.

Fue durante una plática que tuvo con sus compañeros cuando la también cantante sorprendió a todos, esto al revelarles que "soy de otro planeta". Inmediatamente fue cuestionada sobre su origen por lo que respondió que viene de "un lugar lejano que aún no se conoce".

Paty explicó que no es casualidad que el público la relacione con el tema de los extraterrestres cada que suele dar su opinión sobre algo, situación que ha causado risas entre los demás famosos.

"Me dicen que yo, que los extraterrestres; por mis temas me ligan mucho con los extraterrestres y sí, yo siento que no soy de este mundo. Yo siento que soy más pleyadiana, que anunnaki, aunque algunos me llamen reptiliana", agregó.

En otra ocasión les dijo a sus colegas que todas las personas tienen dones, pero no todos tienen la oportunidad de desarrollarlos; sin embargo, ella sí conoce los suyos.

"Todos tenemos dones, pero no todos los desarrollamos. Yo siempre he tenido conciencia de los míos y los he desarrollado. Todos somos luz y oscuridad, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino siendo consciente tu oscuridad".

Mientras que en otro momento agregó que toda la vida se ha sentido diferente y cuando se fue a lo espiritual y ha estado desintoxicándose.

"Es un tema bien complicado, ahorita hay niveles mucho más grandes, hay satelitalmente instalado mucha tecnología que están bardeando todo el planeta".

MF