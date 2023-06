Este domingo será la gala donde se realizará la tercera eliminación de "La casa de los famosos México" y quienes peligran para ser expulsados son Ferka, Raquel Bigorra y Bárbara Torres, por lo que las famosas han pedido ayuda a los fans para que voten por ellas.

Por ejemplo, Ferka le pidió a Wendy Guevara que le dijera a sus seguidores que votaran por ella, lo que causó bastante revuelo en redes sociales debido a que según los internautas, Ferka le ha hecho gestos y malas caras a la creadora de contenido.

Directamente a la cámara, Wendy afirmó que no lo haría debido a que ella nominó a Ferka, sin embargo, aseguró que sentía pena.

"Me siento mal porque ahorita Ferka me dijo: 'ay Wendy dile a tu gente que me salve' y yo la nominé (…) ay no, me siento bien mal".

Rápidamente, los internautas escribieron comentarios en los posts de Internet en donde se mostraba el momento en el que Wendy le contó al team infierno lo que había pasado con Ferka.

