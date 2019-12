La “Mujer Maravilla” le abre la puerta de Hollywood a Sarah Barlondo

Su vida ha estado llena de momentos clave en los cuales ha tenido que tomar fuertes decisiones. Primero fue elegir entre ser una deportista de alto rendimiento o dedicarse a la actuación; luego, entre la arquitectura o regresar a los escenarios. Así es la vida de Sarah Barlondo, actriz de origen francés que comenzó su carrera histriónica en México: “Soy francesa y era tenista profesional, pero a los 16 tuve la oportunidad de participar en un torneo y mientras estaba entrenando en un gimnasio llegó la esposa del director del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) y me preguntó si me interesaba la actuación, y justo era un momento que tenía que decidir qué hacer con mi vida, así que me quedé a estudiar en México; continué mi formación en Nueva York y también hice la escuela de teatro en París”, comparte en entrevista vía telefónica desde Londres.

Pero la formación de Sarah no solo tiene bases en la actuación; también está cimentada en la arquitectura: “Uno nunca sabe cuándo va a llegar un buen papel, así que me fui a estudiar cinco años de arquitectura a Londres, porque siempre es importante tener más opciones laborales; me gradué el año pasado”.

Y bien dicen que el tiempo es sabio, pues después de realizar sus estudios en Londres, le llegó la oportunidad de hacer un casting para una producción en Hollywood: “Mi primer casting después de mis estudios fue el de la ‘Mujer Maravilla’; fue un proceso de casting sin saber de qué cinta se trataba. Warner me mandó un guion sin título y fueron tres meses de pruebas. Luego, me dejaron de hablar casi por dos semanas y después, de un día para el otro, me dijeron ‘ya estás confirmada, ¿éstas disponible mañana?’ Y yo dije sí y me fui a grabar luego luego. Obviamente para este tipo de proyectos una está disponible siempre (risas)”.

Sobre el personaje que interpretará en “Wonder Woman 1984” señaló que no puede compartir información: “No puedo contar mucho de lo que voy a estar haciendo, lo que sí te puedo decir es que es un personaje nuevo y no sé si me van a reconocer por la caracterización”.

¿Qué sigue?

“‘Wonder Woman 1984’ me abrió muchas puertas, y después de filmar con Warner trabajé en una película inglesa independiente, la cual terminamos de rodar en septiembre con un gran equipo. Lleva por título ‘Framed’, un thriller inspirado en las famosas cintas de Alfred Hitchcock”. Para esta cinta trabajó con Edmund Kingsley y Thomas Law, “son estrellas que estaban interesados en crear y mandar un mensaje muy importante: la cinta habla de la privacidad y el control que uno tiene sobre su imagen, sobre el hecho de que cualquiera te puede tomar fotos y compartirlas. Aquí hago un papel completamente diferente a todo lo que he hecho, interpreto a una mujer manipuladora y fuerte. Ella se entera que su vecino le está sacando fotos y él las va a usar sin su permiso en una galería, lo que él no sabe es que ella está enterada de todo y lo que decide hacer es manipularlo e inclina la balanza hacia su lado”.

¿Dónde la has visto?

Sarah Barlondo comenzó haciendo papeles en la pantalla chica en las telenovelas “La Fuerza del destino”, “Ni contigo ni sin ti” y “Un refugio para el amor”, además de actuar en diferentes obras de teatro.

Le gustaría trabajar con Manolo Caro

Sarah Barlondo actualmente se encuentra inmersa en la promoción de estos dos filmes que llegarán a la cartelera en el 2020; agrega que le encantaría regresar a trabajar a México. Es así que a pregunta expresa, ¿con qué director le encantaría trabajar? Responde que con Manolo Caro, “aunque también sería un gran sueño hacerlo con Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu”, finaliza.