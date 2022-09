Si eres cinéfilo de corazón, aficionado a la pantalla grande o amante del séptimo arte, disfruta los días 5, 6 y 7 de septiembre de La Fiesta del Cine en todo el territorio nacional a través de los complejos cinematográficos participantes, los cuales ofrecerán boletos de entrada desde $29 pesos.

Asiste a La Fiesta del Cine en tu sala de cine favorita. ESPECIAL/EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Como parte de la iniciativa La Fiesta del Cine del 5 al 7 de septiembre el boleto de entrada al cine costará $29 pesos en formato tradicional, mientras que el formato de lujo como platino o VIP tendrá un precio de $69 pesos y los formatos de tecnología como IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX y 4XD tendrán un precio de $49 pesos.

También realizarán descuentos en la dulcería de los complejos de cine. ESPECIAL/EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO.

Asimismo, se ofrecerán descuentos en dulcería y otros beneficios para el público que asista del 5 al 7 de septiembre a las cadenas de cine participantes como son Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot.

Lecciones para canallas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Las películas de estreno de esta semana que ya se pueden ver en las salas de cine son la película mexicana Lecciones para canallas, la historia de suspenso Vértigo, el filme de animación Mi dulce monstruo, la cinta La chica salvaje y El sastre de la mafia, además del reestreno de Spiderman No Way Home: The More Fun Stuff Version (versión extendida).

After: Amor Infinito. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Además continúan en la cartelera las películas ¡Nop!, After: Amor Infinito, Dragon Ball Super: Super hero, Escalera al infierno, entre muchas más.

Recuerda que la #FiestaDelCineMX se puede ver en los complejos cinematográficos Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot.

Con información de Cinépolis.

