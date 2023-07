Televisa está viviendo las mieles del éxito gracias al hit en el que se ha convertido “La Casa de los Famosos México”, reality que mantiene expectante no sólo al público nacional, sino también al de América Latina y Estados Unidos. Y una pieza clave de esta buena acogida que tiene el show, es el actor y presentador Diego de Erice, quien es co-host de la emisión en compañía de Galilea Montijo y Odalys Ramírez.

EL INFORMADOR conversó con él en exclusiva para hablar de este fenómeno televisivo del que es partícipe. “Está de locos, yo todos los días leo comentarios, veo los números y platico con la gente, y sin duda es el proyecto más esperado del año”. Sobre cómo han ido asimilando el éxito del programa al interior de la producción, resalta:

“Las temporadas que habíamos visto y que llegaron a México a través de redes sociales, se platicaban mucho cuando ni siquiera se transmitían aquí, ahora por supuesto estamos muy sorprendidos por el nivel de alcance y aceptación que está teniendo (la versión mexicana). Es un reflejo de todo el trabajo hecho por parte de la producción desde hace muchos meses”.

Diego no es ajeno a los realitys, ya le había tocado ser el conductor de “Inseparables”, también para Televisa, pero sin duda “La Casa de los Famosos” lo ha puesto en un lugar mucho más privilegiado. “Sé que este proyecto va a enriquecer mi carrera, es un escalón más hacia arriba, sin duda. Pero la co-conducción es algo que yo no había experimentado y ahora hacerlo de la mano con Galilea, quien es una de las conductoras mejor posicionadas a nivel Latinoamérica, es muy enriquecedor y una gran escuela”.

Reitera sentirse muy agradecido con la producción por tenerlo en mente. “A mí me invitaron hace más de un año a este proyecto sabiendo el tipo de conducción que tengo y de la forma de expresarme, más las ideas sobre cómo puedo manejarlas sobre la marcha en un programa en vivo que requiere de mucha concentración y agilidad, así que agradezco que hayan pensado en mí para este proyecto porque es sin duda el proyecto más importante del año y hace muchísimo tiempo que Televisa no veía unos números como estos”.

Justamente sobre su estilo de conducción, donde incluye su peculiar humor negro, pero también mucho análisis sobre las estrategias que generan los habitantes en “La Casa de los Famosos México”, responde:

“Creo que para disfrutar la casa en su forma y fondo, está el 24/7 que me parece espectacular, pero en estas galas que me tocan a mí liderar, claro que sí, hay que hacer un poco más de análisis y creo que me quedaría corto si sólo presentáramos videos, que creo que parte de mi trabajo es justamente tener la información correcta y poder dar pie a especulaciones y comentarios y abrir esto al panel, el cual está conformado por ex habitantes y por gente que está involucrada en el espectáculo, y siempre está padre ver el punto de vista de los demás. Entonces, tratamos de hacer unas galas ágiles y divertir al público con ciertos contenidos y cosas”.

Polémicas y falsa información

El público está muy apasionado de lo que sucede en la casa y hasta se han hecho ya teorías conspirativas y se ha revelado una supuesta lista donde se especifica cómo van a salir los habitantes, aunque la producción ya aclaró que la lista es falsa, Diego habla sobre esta locura que ha desatado el programa.

“Es como ir a un show de magia y todo el tiempo tratar de encontrarle el truco al mago en lugar de disfrutar del show. Están más enfocados en qué es lo que no está pasando que en disfrutar lo que sí está pasando. La lista por supuesto es falsa, y las especulaciones de quién va ganar, también, porque es un reality que está vivo y poco control tiene la producción de eso, ya que los nominados salen porque los mismos habitantes lo deciden y los eliminados porque el público vota”.

Incluso a Diego también ya le tocó vivir la polémica al “enfrentarse” a Niurka tras la nominación de su hijo Emilio, cuando refirió que ni “Mamá Niu” podría salvarlo de esta situación debido a que quien decide su permanencia en la casa, es el público.

“Siempre los seguidores, no solo Niurka –a quien le mando un beso– todos están enardecidos apoyando a su favorito, en este caso a los equipos, así que los comentarios y las porras no se hacen esperar. Pero yo lo único que hago es invitar a la gente a que lo haga desde un lugar de apoyo y no de agresión, porque no tratamos de generar un odio hacia nadie. Y veamos qué sucede, porque el jueves de salvación no favoreció a Emilio ni a Sergio, porque el líder era Jorge por parte del ‘Cielo’ y ahora todo está en manos del público”.

A Diego también se le puede ver en la serie “El Junior: El Mirrey de los Capos” a través de Distrito Comedia, comparte que es probable que haya una segunda temporada. A la par también trabaja en su faceta como artista plástico, donde tendrá una exposición en el World Trade Center de la Ciudad de México del 3 al 6 de agosto en una feria internacional y la cual hablará de los conceptos de luz y oscuridad, además hay otra colección que se llama “No Words”, la cual habla de la resignificación de las palabras. Viajará también a España con sus exposiciones.

Agenda

¡No pierdas ningún detalle del reality!

No te pierdas de lunes a viernes las galas de “La Casa de los Famosos México” por Canal 5 en punto de las 22:00 horas. Los lunes se selecciona al líder de la casa, los martes son de presupuesto, miércoles de nominación, jueves de salvación y viernes de fiesta temática. Mientras que los domingos son noche de expulsión en punto de las 20:30 horas en el canal Las Estrellas.

SN