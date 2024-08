Los dimes y diretes continúan en “La Casa de los Famosos: México”; ahora, fue Arath de la Torre quien no se quedó callado y respondió a las señalizaciones del Cuarto Tierra que aseguran que el actor está protegido por la televisora del reality.

Arath, quien se ha mostrado a lo largo de la temporada como un habitante con mucho autocontrol al no caer en provocaciones de sus compañeros, aprovechó para contestar a las acusaciones que se le hacen de tener supuestos “privilegios” dentro del reality, y al que decidió señalar tajantemente fue al argentino Agustín Fernández, quien fue el encargado de expresarle a su cuarto (Tierra) que el actor estaba siendo ayudado en LCDLF por su posición dentro de la empresa.

“Televisa me puso aquí, en este proyecto, y ya depende de mí la c*ago o no”, le expresó a su compañero Mario Bezares, con quien comparte el Team Mar. “El público es el que decide si me quedo o no […]. Si la c*ago la gente me saca".

“Es como si yo digo que YouTube apoya a Adrián Marcelo, pues es su plataforma”.

Aunque Arath mostró su inconformidad ante los dichos de Agustín Fernández, en todo momento se mostró coherente y aseguró que sus acusaciones son “vagas” y que el argentino había entrado al reality por ser el mejor amigo de Nicola Porcella y Wendy Guevara , actual ganadora de “La Casa de los Famosos: México” (2023).

“Dime ¿quién lo puso aquí? Televisa” , puntualizó en su plática con Bezares. “Me ofende esa (acusación). Vuelven a ese juego bajo (de tergiversar la situación)".

Por su parte, Mario, quien mantiene una amistad tanto con Agus Fernández como con Adrián Marcelo, aconsejó a Arath tomar “las cosas de quien vienen” , exhortándolo a no dejarse afectar por estas declaraciones del influencer argentino.

 

Arath se reivindica con el público

Recientemente, Arath de la Torre mantuvo una fuerte confrontación con Ricardo Peralta, quien, a los ojos del público, usó un discurso LGBT+ tergiversado para dejar en mal al actor de 49 años, lo cual no perdonaron y han decidido darle todo su apoyo al protagonista de “Antes muerta que Lichita”.

Asimismo, la postura y autocontrol que Arath ha mostrado dentro del reality le ha valido para reivindicarse con su público luego de varios escándalos en los que se ha visto envuelto en su carrera a raíz de su fuerte temperamento. Arath ha mostrado en varias ocasiones que ha trabajado mucho para mejorar esa antigua versión de él, y se ha mostrado agradecido de que el público le “de una segunda oportunidad”, al igual que a Mario Bezares, quien también se ha colocado como uno de los favoritos a ganar “La Casa de los Famosos”.

