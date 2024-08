El reality show “La Casa de los Famosos: México” se encuentra a la mitad del avance de su segunda temporada, de la cual se han desprendido varias polémicas que han dejado mucho que desear entre los fans de sus habitantes. Uno de ellos es Sian Chiong, el actor y cantante cubano de 30 años que compartió la habitación de “Tierra” con el mexicano Luis “Potro” Caballero.

Recordemos que “Potro”, conocido por su paso por La Academia y por el reality “Acapulco Shore” fue el tercer eliminado de esta temporada de LCDLF el pasado 11 de agosto. Caballero se ha mostrado sorprendido de la realidad que se vive afuera de la casa más famosa de México, pues ha podido ser testigo de cómo es que su equipo es poco apoyado por el público debido a sus actitudes y comentarios inapropiados contra sus propios compañeros como hacia otras figuras del medio del espectáculo.

Uno de los habitantes que han caído de la gracia del público es nada más y nada menos que el mismo Sian Chiong, a quien el público ha señalado de traicionar al cuarto “Mar” ( Arath , Mario, Briggitte, Gala y Karime), así como de usar estrategias mal vistas para continuar en la competencia, pues aseguran que ha “seducido” a Sabine Moussier y a Ricardo Peralta para ganar popularidad entre sus compañeros del reality y ser apoyado por los fans de ambos.

Estos detalles no han escapado de la vista de los famosos eliminados de LCDLF, y ahora ha sido el propio “Potro” Caballero quien ha salido a despotricar contra él, señalando de “vividor” y “parásito”.

“Sian ha demostrado a lo largo de toda la semana que no le funcionó la estrategia con Ricardo, no le funcionó con Sabine; como dice Shanik, es un alpinista, es el vividor de la casa. Yo lo descifré a la primera y no lo sacamos. Es un parásito”, aseguró el cantante luego de que el conductor Diego de Erice les preguntara a los eliminado de “Tierra” cuál era el papel que jugaba actualmente Sian dentro de la habitación.

Recordemos que Sian ha vuelto ha estar en el ojo del huracán luego de que en días pasados se le viera en el 24/7 coqueteando con su compañera Briggite Bozzo y asegurándole que Karime Pindter había intentado conquistarlo, lo cual provocó sorpresa entre los habitantes del cuarto “Mar” y, por supuesto, del público y del mismo “Potro”, a quien conoce desde hace y varios años por haber compartido vivencias en “Acapulco Shore”.

MS