¡"La Bala" lanza su primer libro!

Debutar en la literatura ha sido un proceso mágico para Isabella de la Torre, mejor conocida como “La Bala”, la famosa youtuber de 14 años de edad que emprende un peculiar viaje a “Vistmond: el cuartel de los sueños” (editorial Altea), su primera novela en la que pone a la esencia onírica como protagonista de este peculiar universo.

“Me gusta mucho el tema de los sueños y esta idea surge porque muchas veces sueño con historias y me gusta escribirlas. Y ‘Vistmond’ es el mundo mágico que a mí me gustaría conocer”, afirma la debutante autora en entrevista durante su visita a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

“La Bala” señala que su interés por la literatura surgió desde temprana edad, ha disfrutado tanto de leer como de escribir, por lo que aventurarse al reto de la ficción fue un compromiso que tomó con seriedad para dar vida a Yael, un jovencito que tendrá que saber qué hacer con un atrapasueños y con los seres fantásticos que encontrará a su paso por “Vistmond”.

Su proceso de escritura implicó un reto, pues no se dedica puramente a esta actividad, como cualquier adolescente, los deberes académicos absorben la mayor parte de su tiempo, y a esto se suma su trabajo como youtuber: “Sí me costó mucho trabajo escribir, soy una persona muy desorganizada y entre ir a la escuela, seguir con mi canal de YouTube y el libro, me sentía sin tiempo, pero algo en mí me motivaba a enfocarme en el libro, era un compromiso, ya tenía en mente a los personajes, hacia donde podría ir la historia”.

Además, la joven autora comenta que si bien sus expectativas se enfocaban en abordar un mundo y personajes partiendo de los sueños, durante el proceso de escritura cada elemento de “Vistmond” tomó un rumbo por cuenta propia, hecho que sorprendió a la misma autora, quien, paulatinamente, comenzó a verse reflejada particularmente en su protagonista.

¿Una segunda parte?

La también youtuber revela sus intenciones de extender el universo de “Vistmond” con una nueva publicación en la que resuelva las incógnitas que deja pendientes al finalizar la primera entrega de esta historia protagonizada por Yael, quien se encuentra en la encrucijada de elegir un camino entre varios para lograr salvar al mundo terrenal tal como lo conoce.

“Las pesadillas también aparecen, para llegar a ‘Vistmond’ tienes que pasar por este túnel y creo que esto tiene dos significados: por un lado este lugar está creado completamente de sueños, ahí todo es bueno y mágico, pero también enfrentan problemas cuando los niños llegan a este lugar y se dan cuenta que de ellos depende que puedan salvar al mundo que está creado también por la energía de los sueños y alguien la está robando”, cuenta De la Torre, quien está ansiosa por seguir con la promoción de su libro y a la expectativa de los comentarios de sus seguidores y nuevos lectores.

“La Bala” y Youtube

Por otro lado, el sobrenombre con que se le conoce es el que ha tenido desde pequeña; fue puesto por sus padres a modo de juego de palabras con su nombre, Isabella, que se acorta en Bella, y porque ella era literal “una bala”.

Mientras que sus inicios en la plataforma de videos, cuenta la joven, se dieron con la intención de hacer reír a la gente: “Yo veía canales en YouTube que me gustaban muchísimo porque me hacían reír y yo quería hacer lo mismo con otras personas, entonces, comencé mi primer video, que por favor no vayan a verlo que está muy malo; poco a poco seguí subiendo videos porque es muy divertido, me la paso muy bien haciéndolo y llegaron los espectadores, a quienes agradezco muchísimo, le dieron valor al canal”.

Actualmente, “La Bala” cuenta con 4 millones 715 mil 374 suscriptores, también llamados “balovers”, en la plataforma donde sube videos de parodias musicales, sus propias composiciones con el ukulele y otros varios donde charla sobre diversas temáticas como la escuela en un tono gracioso, como la mayor parte de su canal.