La Academia 2022: Ganadores lanzan sus nuevos sencillos

Los ganadores de la edición número 13 de “La Academia”: Cesia, Andrés y Mar, están muy emocionados con el comienzo oficial de sus carreras musicales de la mano de Sony Music. Este jueves 25 de agosto, cada uno de ellos lanzará su primer sencillo, arropados por la disquera. Mar, tercer lugar de la competencia, publicará el cover “Déjame ir” de Paty Cantú; el segundo lugar, Andrés, presentará “Antes” de Obie Bermúdez y el indiscutible primer lugar, Cesia, ofrecerá “Me rehúso” de Danny Ocean.

“Estamos muy emocionados porque este es un proyecto que se hizo muy rápido, pero quedó muy bien, algo que tomaría meses, lo hicimos en un día. Entonces, estamos muy felices porque siento que vamos a aprovechar todo el boom que ha tenido ‘La Academia’ para poder promocionar nuestra música, posicionarnos como artistas y esperemos que la gente que nos apoyó, lo haga de la misma manera con los streams y los videos en YouTube”, dice Mar, quien cuenta que su cover será una versión más roquera y moderna, pero con el estilo de balada que tiene el tema de la tapatía Paty Cantú.

La canción de Cesia tendrá una onda más al estilo de Ariana Grande, mientras que Andrés comentó que el sonido de su canción tendrá un estilo ochentero, “me preocupaba un poco el hecho de cambiarle drásticamente el género, pero la verdad es que los chicos de Sony son unos genios e hicieron algo increíble y espectacular, es una versión pop ochentera que le dio un toque fresco, moderno y amistoso a la canción”, apunta emocionado.

Cesia además, explica que el segundo sencillo que cada uno saque después con Sony, será inédito, estos temas que ahora se publican son la carta de presentación: “Esto lo hicieron para aprovechar y que la gente nos vaya conociendo, luego van a salir los temas inéditos, esos los vamos a hacer con mucho más tiempo”.

Los ganadores de “La Academia”, cuyo concepto celebró 20 años de existencia, compartieron a EL INFORMADOR, en qué gastarán los montos económicos que les otorgaron. Cesia ganó un millón de pesos: “Lo que voy a hacer es multiplicarlo, siempre he sido una persona que me ha gustado hacer dinero y trabajar, tuve un bar… un restaurante, no fue la gran inversión, pero lo tuve y ya tengo un poco de experiencia en ese aspecto, así que lo que haré es volverlo a abrir e invertir, y así poder generar empleos. Tengo también una tienda online de bisutería, así que también invertiré en eso”.

El día de la final se mencionó que Mar obtuvo 30 mil pesos: “Yo estaba pensando en aprovecharlo para producir otra canción, viendo qué pasa con Sony. (Su público) me piden mucho que si podría grabar algunos temas que canté en ‘La Academia’, así que invertiría en música”.

Y Andrés también ganó un monto económico, pero aún no le dicen de cuánto será: “Sí me toca premio, no sé cuánta es la cantidad, no lo hemos hablado, pero creo que esta semana nos platicarán más de esto. Y exactamente lo mismo, me gustaría invertirlo en la música, en otros sencillos, seguir por ese camino y seguirme preparando y aprendiendo. Seguramente nos verán el algún taller o curso de la maestra Guille, porque justo en ‘La Academia’ me di cuenta de las áreas en las que flaqueo y con el tema de la diabetes tipo uno (la cual padece), que me he pronunciado a favor de esta causa que puede llegar a ser muy cara (de tratar), y con la cantidad de gente que tiene este padecimiento, creo que es importante darle un poco más de visibilidad y trataré de estar apoyando un poquito por ahí”.

Finalmente resalta Cesia que a ella siempre le ha gustado la música R&B y es donde le gustaría explorar, pero ahora que estuvo en “La Academia” descubrió que también le gusta la salsa, la cumbia y el urbano, mientras que a Mar le gusta el rock ochentero, pero en el reality también le entró a las baladas y se siente muy cómoda con ambos géneros. Y Andrés se identifica con el funk y el pop.

CT