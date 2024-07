Mario Bezares contó a detalle, en "La casa de los famosos México", uno de los episodios más polémicas que lo persiguen desde hace más de 25 años, cuando trabajó junto al fallecido conductor Paco Stanley, con quien se dio a conocer en la televisión mexicana.

Mario, integrante del reality de Televisa, que fue salvado por el público y que no salió de la casa el pasado domingo, fue cuestionado por el regiomontano Adrián Marcelo sobre ese turbio momento ocurrido en pleno programa en vivo cuando estaba bailando "El gallinazo", baile que lo catapultó en el entretenimiento mexicano de entonces.

Bezares fue acusado de estar involucrado con el asesinato de Stanley, sin embargo, tras dos años de estar en prisión fue liberado por falta de pruebas; desde entonces se mantuvo casi ausente del medio del espectáculo, salvo algunas apariciones y su condena por cómo lo retratan en la serie recién estrena "¿Quién lo mató?".

Mario Bezares asegura que no cargaba coca

Mario Bezares calificó el episodio "de la bolsita del Gallinazo" como una "leyenda urbana completa", pues aseguró que a él y a Paco los querían asociar con el narco, pues el sistema de procuración (de justicia) de ese entonces aseguró que lo que se le había caído aquel día mientras estaba bailando en el programa era "una bolsa de coca, pero una bolsa, no fregaderas", contó.

Bezares relató que en una ocasión él y Paco fueron a Tijuana, ahí conocieron a una mujer muy hermosa en la discoteca llamada "Disco O", hicieron un concurso de piropos, el cual ganó Stanley, quien se besuqueó con aquel "mujerón impresionante", y aunque planeaban prolongar la fiesta, Paco se echó para atrás al descubrir que aquella mujer en realidad era una mujer trans.

La mujer le anotó su teléfono a Stanley en una cajetilla de cerillos, la cual guardó Mario en su saco, donde también se encontraba una bolsa de clinex; después de algún tiempo Bezares se volvió a poner ese saco, el cual usó en aquel programa en el que bailó "El gallinazo" y se dijo que lo que había tirado era "una bolsita de cocaína", cuando en realidad se trataba de la cajetilla de cerillos y la bolsa de clínex.

"Se me olvida el traje pero con una bolsa de clinex que traía yo dentro del traje, entonces nos vamos, pasa el tiempo, me vuelvo a poner el mismo traje, a toda ma…, empiezo a bailar 'El gallinazo' y pum, se sale la bolsa de clinex con la cajetilla de cerillos, entonces los agarro y me los pongo acá (en la bolsa trasera del pantalón), y si se dan cuenta, que ojalá puedan ver el video, yo regreso y le hago así a Paco, y agarra y dice 'hijo de tu pu... porque le doy la cajetilla de cerillos con el teléfono, entonces hace 'hijo de tu pu…', porque me estaba yo riendo de lo que le sucedió en Tijuana, eso fue la bolsita famosa de la leyenda urbana de que dijeron que el kilo de coca se me salió" , relató.

Con información de SUN.