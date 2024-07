Gerard Piqué estaría engañando a Clara Chía con esta exintegrante de LCDLFM

La relación entre Piqué y Clara Chía podría estar en peligro, pues han salido a la luz unos rumores que apuntan a que una ex habitante de la Casa de los Famosos podría estar relacionada con el ex de Shakira.

Tras la infidelidad que vivió Shakira por parte de su ex Gerard Piqué, es posible esperar el mismo comportamiento del futbolista, pues han sido varias las ocasiones en que los rumores de infidelidad resuenan en la pareja; en esta ocasión, la tercera en discordia sería Marie Claire Harp, la famosa exhabitante de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Se dice que hace unos meses, durante sus viajes para supervisar la Kings League, el futbolista conoció a Marie Claire Harp y quedó impresionado por su belleza.

Estos viajes, que Piqué casi siempre realiza sin la compañía de su joven novia, alimentaron los rumores de un romance.

Al ser una noticia muy polémica muchos internautas cuestionaron a la modelo y conductora, quien en el programa "De Primera Mano", Harp desmintió los rumores sobre su vida personal.

"Sí, me enteré por algunas amistades, pero no, cero qué ver. Jamás lo he visto en persona, bueno sí, en un evento hace tiempo, pero nunca nos hemos ni siquiera estrechado la mano. No sé de dónde salieron estos comentarios, pero nada que ver", afirmó la venezolana, quien esta semana regresó a los foros de "La Casa de los Famosos México" para participar como panelista.

En conclusión, mientras los rumores continúan, tanto Piqué como Harp han negado cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Lo cierto es que esta situación lo ha vuelto a poner en el ojo del huracán, cuestionando una vez más su capacidad para mantener una relación estable.

