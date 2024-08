El pasado domingo el influencer y cantante Luis "Potro" Caballero se convirtió en el tercer eliminado de "La Casa de los Famosos: México", y lo hace en un momento crucial del reality en el que se le acusa a varios de los habitantes en competencia de tener conductas inapropiadas, señalados de practicar bullying y violencia de género.

“El Potro”, de 32 años, compartió recientemente cómo fue su experiencia en LCDLF , así como la tensión que lo llevó a mostrar conductas impropias que, en sus palabras, lo habrían llevado a mostrar “una versión” que no le gustaría. Asimismo, aseguró que va a “aportar más estando afuera que adentro" del reality mexicano.

Recordemos que Luis Caballero Dussauge, cuyo nombre completo y real de la celebridad, fue eliminado de la competencia en una singular semana de eliminación en la que todos los participantes de LCDLF estuvieron nominados por hacer complot.

Por otro lado, "El Potro” fue sumamente criticado por el público mientras estuvo en competencia debido a su gran cercanía con el creador de contenido Adrián Marcelo, quien se ha convertido en uno de los integrantes más polémicos y criticados por el público en esta segunda temporada de LCDLF , pues de acuerdo con lo señalado tanto por sus compañeros como para los televidentes, Marcelo ejerce manipulación, bullying y violencia de género especialmente contra las actrices Gala Montes y Briggitte Bozzo.

No obstante, al ser “El Potro” interrogado sobre si seguirá apoyando a Adrián Marcelo ahora que ha visto que sus actitudes y comentarios han provocado un impacto negativo en la sociedad, este decidió a abstenerse lo más posible de hablar del tema y aseguró que tanto Gala como Adrián tienen “puntos a favor” y que prefiere no “meter las manos al fuego por nadie” si ellos, estando aún en competencia, no se pueden defender.

De la misma manera, Caballero prefirió mantenerse al margen de las acusaciones y críticas que el público ha hecho al señalar que el reality ha normalizado actitudes violentas y misóginas.

"Yo no voy a hablar si están normalizando o no esos asuntos; son otros problemas que ni siquiera me competen a mí", aseguró.

Con respecto a la amistad que mantiene con el también youtuber Adrián Marcelo asegura que no tiene la certeza de haber sido manipulado por él, pero compartió sí estar convencido de que las decisiones que él tomó dentro de la competencia fueron las que en su momento sí consideró correctas.

Aunque Luis Caballero continúa incomunicado y no ha tenido acceso a contenido que circula en redes sobre todo lo que sucedió durante su encierro en el reality, sí se ha mostrado sorprendido por la información que esporádicamente le ha ido llegando, entre la que se encuentra el que Adrián Marcelo sea considerado como uno de los peores habitantes de la temporada, e incluso, odiado por muchos, reputación que le quitó el favoritismo que tenía para ganar LCDLF . Al respecto, “Potro” aseguró que “siempre ganan los buenos” y que él se encontraba “en el lado equivocado”.

"Todos son grandes manipuladores , era una de las cualidades necesarias para poder estar en un formato así, todos son grandes estrategas, muy egocéntricos, incluyéndome, todos manipulan y son hipócritas en algún punto del programa".

Para finalizar, “Potro” aseguró que no vio venir su eliminación de manera tan rápida, y pidió al público y a los fans no quedarse con una mala imagen de él a raíz de lo que vieron en la competencia, pues afirma que su realidad es completamente diferente a la que se vio en televisión:

Con información de SUN.