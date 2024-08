El tercer eliminado de “La casa de los famosos México”, Luis “Potro” Caballero, luego de vivir por tres semanas la experiencia del reality, comienza a asimilar y entender su participación en dicho proyecto, así como la respuesta negativa que está teniendo el público con el equipo “Tierra” , team al que él pertenece.

“El enfrentarme a la realidad ha sido un balde de agua fría, la neta no sabía lo que estaba pasando, la realidad que nosotros tenemos dentro de la casa es completamente diferente a lo que estamos pasando en la vida real”, comparte en entrevista.

Además, reflexiona que justo salió a tiempo de la casa. “Estoy muy contento de haber salido rápido, a la tercera semana. Creo que más tiempo dentro de la casa hubiera sido perjudicial, no solamente como persona, sino como profesional. La verdad es que habrá muchos afectados profesionalmente saliendo de aquí. Dentro de todo el hate y todo este odio que ha habido para ‘Tierra’, yo soy el menos afectado, me ayudó mucho el mantener una buena relación con absolutamente todos, así que por ese lado estoy bien librado”.

El público ha criticado la toxicidad que se vive dentro de “La casa de los famosos México”, sin embargo, la misma audiencia también vive un apasionamiento voraz que termina siendo parte del mismo ambiente tóxico.

“En gustos se rompen géneros, hay gente que apoya a ‘Mar’ y quienes apoyan a ‘Tierra’. Y la gente pierde la objetividad porque es un reality, es un concurso y la gente es capaz de hacer lo que sea por dinero. Entonces, las personas que promueven el hate, que critican y que señalan, también están haciendo algo agresivo, tú no puedes señalar a los demás si nunca has estado en un formato así”.

El equipo “Tierra” entró pensado que era el favorito del público y aún lo sigue pensando, en ese sentido, resalta “Potro” que quienes conformaron ese team, entraron con la idea de que se habían unido los más fuertes y queridos por la gente, que en efecto, así era, pero dentro del juego todo cambió, solo que ellos aún no lo saben.

“Esto fue con base a las revelaciones previas que hubo a ‘La casa de los famosos México’, conforme iban anunciando a los habitantes, las reacciones del público eran favorables para toda la gente que está en ‘Tierra’ como Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, todos ellos son personas que mueven masas en redes sociales y creo que todos en general están pecando de arrogancia y de un exceso de confianza ”.

“Potro” es una figura pública con mucha experiencia en reality shows, pero específicamente de “La casa de los famosos México” lo que se lleva de esta temporada “es un gran aprendizaje, todos los realitys son completamente diferentes, no hay uno que se repita, todas las vibras son completamente distintas. Y creo que estoy a tiempo de enmendar los errores que pude haber cometido , una semana o dos más hubieran sido algo malo para mí, pero creo que estoy muy a tiempo y la gente lo está tomando muy bien”.

En cuanto a la perspectiva que tiene sobre los roles que están jugando sus compañeros dentro del programa, como Adrián Marcelo que se ha convertido en el gran villano de la temporada, resalta: “‘La casa de los famosos México’ es una novela de la vida real, siempre hay un héroe, un villano o sobresale el amor, siempre hay este tipo de cosas, pero cada quien es libre de hacer su propio juego, cada quien tiene sus estrategias y al final solamente gana uno. En la guerra y en el amor todo se vale, y en este tipo de formatos estás expuesto a que pasen todo tipo de cosas”.

Finalmente, sobre si sintió en algún momento manipulado como le sucedió a Shanik Berman, expresa “Potro” que es una persona que se dedica a escuchar y a analizar. “ Yo no creo que haya sido manipulado porque tampoco tengo tres años para que me digan que tengo qué hacer y qué no , pero sí creo que mi lealtad al cuarto ‘Tierra’ me jugó en contra, pude haber escuchado más opiniones, pero por algo pasan las cosas, la verdad es que aporto más estando fuera que dentro de la casa”.

