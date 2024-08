A partir del lunes 26 de agosto en punto de las 20:50 horas, arranca la nueva serie de supervivencia extrema “Desafío X2 México” a través de Discovery y la plataforma Max. En este proyecto televisivo, una pareja de expertos pondrá a prueba sus conocimientos y habilidades para sobrevivir en la naturaleza.

La serie que constará de seis episodios, tiene como protagonistas a los mexicanos Fernanda Pérez Alarcón y Juan Luis Palma, quienes enfrentarán situaciones adversas sin comida y con pocas herramientas. Fernanda es bióloga apasionada por la vida al aire libre y Palma es experto en supervivencia con décadas de experiencia , así que ambos demostrarán cómo superar los peligros de la naturaleza y regresar a la civilización antes de que sea demasiado tarde.

Ambos se embarcaron en un viaje por Colombia donde visitaron seis impactantes ecosistemas: Páramo de Chingaza, Cañón de Chicamocha, Selva de Ñambi, Selva impenetrable de Chocó, Llanos de Vichada y Baja Guajira. A propósito de esta experiencia, EL INFORMADOR conversó con estos expertos.

“Haber estado en estos seis ecosistemas de Colombia, que son completamente distintos a lo que yo tengo acá en Sonora, fue todo un reto y fue mucho aprendizaje, ha sido una experiencia de vida, y sobre todo que al ser yo ser explorada y especialista en supervivencia, pues me aportó muchísimo. Ahora sí que creces cuando sales y te enfrentas a nuevos retos”, comparte Fernanda.

Aunque ambos se llevan bien y son colegas, sobre el tema de la convivencia, expresa Palma que si bien tu acompañante no tiene por qué ser tu amigo, sí tienen que hacer equipo. “De repente en los equipos valoras mucho el conocimiento del otro, aunque no te caiga muy bien, pues hay un objetivo y esto tiene que funcionar. Además, es un poco dejar de lado el ego y decir… ‘Ok. Voy a aprender de la otra persona para mejorar y también voy a escuchar ’, porque a los humanos también nos cuesta de repente escuchar. También, lo más importante es llegar a acuerdos, porque no se trata solo de lo que yo digo o lo que dice el otro”.

Explica que en la convivencia si tuvieron desacuerdos, pero reitera que es algo común, porque incluso entre los mejores amigos sucede. “ Se trata de tener un control de emociones porque no te puedes equivocar , los berrinches en la naturaleza salen carísimos, ésta te la cobra durísimo. Entonces, hay que tener un buen manejo de emociones”.

Fernanda comparte que ella no conocía a Palma hasta que le tocó compartir con él este proyecto, sin embargo, él ya tenía una referencia de ella por “Supervivencia al desnudo”. A partir de esta aventura que vivieron en conjunto, resalta Fernanda que aprendió de Palma que es muy práctico, “yo tiendo a darle 20 mil vueltas a las cosas antes de tomar una decisión, pero él era muy práctico y eso a mí me ayudó mucho, porque en la supervivencia y otros deportes de aventura, tienes que tomar decisiones, que aunque pudieran parecerte impulsivas, no puedes tomar 10 minutos para hacer algo. Además, él tiene experiencia en alta montaña y a mí eso y los climas fríos me cuestan, así que como es más su ambiente, me servían todos los consejos y las cosas que él hacía ”. También aprendió de Palma en cuanto a la cacería y la pesca.

Finalmente, Palma señala que Fernanda tiene mucho conocimiento. “Yo soy bastante más impulsivo y mi conocimiento es mucho más empírico, yo aprendí estando ahí y de experiencias pasadas sobre lo que sí y lo que no puedes hacer. Y Fernanda es muy de protocolos y reglas. Ella es como una biblioteca caminante, mientras que yo sigo mucho más mi instinto, por ejemplo, yo de plantas no sé prácticamente nada, pero sí de comportamiento animal y de meteorología. Entonces, Fernanda sí me hacía un paro porque me decía que me untara tal cosa para los moscos o para las lesiones. Yo me desesperaba porque la veía que iba recolectando cosas que parecía que iba de compras, pero no, lo hacía porque más tarde nos iban a ser súper útiles”. Ambos aprendieron de esta experiencia, que la paciencia y la confianza son esenciales para llegar al objetivo deseado.

 

