Kyliegh Curran y su resplandor es invencible

Tiene 13 años y no es ninguna novata, ella es Kyliegh Curran y a su corta edad ha dejado huella tanto en Broadway como en Hollywood. Comenzó su carrera en el musical de Disney “El Rey León”, donde interpretó a una joven Nala; y ahora se enfrentó a dos grandes: trabajó bajo las órdenes de Mike Flanagan y tuvo como compañero de reparto a Ewan McGregor. En entrevista, la joven protagonista de “Doctor Sueño” comparte su experiencia tras filmar la secuela de “El resplandor”, que llega este fin de semana a la cartelera.

—¿Cómo fue tu audición para este filme?

—Al inicio fue un poco apresurada; no tenía mucha confianza en la cinta, pero recibí un segundo llamado y pensé: ‘Está bien, voy a dar mi mejor esfuerzo’. Pasé dos días trabajando en el personaje con mi entrenador de actuación. Al principio no conocíamos la película, porque cambiaron los nombres de Abra por Luna y Dan a Ben. Posteriormente, leí con Ewan… Solo que al principio no sabía quién era, y mi hermano dijo: ‘Kyliegh, él es Obi-Wan’ (ríe). Días después me enteré por mi mamá que había conseguido el papel; nos pusimos a saltar… Fue uno de los días más emocionantes de mi vida.

—Describe a Abra

—Es una joven fuerte pero inocente; daría su vida por alguien que ni siquiera conoce. Es muy abierta, no quiere ocultar su resplandor, no es como Danny -Ewan McGregor-. Ella sí está de acuerdo con usarlo para salvar personas.

—Tal vez es una pregunta muy obvia, pero ¿por qué se llama Abra?

—Creo que sus padres lo pensaron así, porque ella es mágica… Como la palabra: Abracadabra.

—Su resplandor es increíblemente fuerte, ¿por qué crees que es así?

—A medida que los niños crecen, su resplandor se vuelve más sucio, grasiento. Han visto más cosas, y es un poco menos puro. Abra es joven, es pura y su resplandor no se ha opacado. Creo que dado que su resplandor es tan brillante, puede usarlo y controlarlo mejor. Ella no le tiene miedo. Creo que, dado que Danny -el niño de ‘El resplandor’- no lo entendía de pequeño, le tenía miedo. Y lo que vivió en el Hotel Overlook lo hizo peor.

Ewan McGregor y Kyliegh Curran. ESPECIAL

—¿Cómo conoce Abra a Dan?

—Ambos tienen el mismo poder -el resplandor- y por algún tiempo se han comunicado por medio de una pizarra, como si fueran amigos por correspondencia; por eso, cuando ella está en peligro, su intuición le dice que solo él podría ayudarla.

—¿Cómo fue trabajar con Ewan y con Mike Flanagan, director del filme?

—Ewan es increíble. Él es el mejor. He aprendido mucho trabajando con él. Es tan dulce y me hace sentir cómoda y tranquila. No me sentí estresada cuando trabajé con él. Podría decir lo mismo sobre el Sr. Mike, que es increíble. Conocía a todos en el set y era muy dulce. No estaba en absoluto, ¿cómo lo digo? Hardcore; fue gentil.

—Mike Flanagan es un gran fanático de Stephen King, ¿conocías los libros de Stephen King?

—Sabía de él, pero en realidad solo comencé a leer sus libros como referencia cuando recibí la historia de “Doctor Sleep”. La verdad no lo leí todo, me resultaba demasiado inquietante; solo llegué a la mitad.

—¿Cuáles fueron las escenas más difíciles de filmar; y cuáles las más divertidas?

—Las más divertidas fueron las escenas de gritos y llanto; y las más atemorizantes fueron probablemente las del Hotel Overlook: era realmente extraño, hicieron un trabajo tan bueno cuando lo recrearon.

—Entonces, ¿viste “The Shining” (“El resplandor”) antes de filmar?

—Sí. Antes de comenzar a filmar, vi la cinta. Tener esa referencia fue bueno para ayudarme con mi personaje y controlar el trauma por el que pasó Danny.