Kylie Jenner impacta con fotografía para Playboy

Parece que el verano no quiere despedirse y es que varias celebridades continúan compartiendo sus magníficas vacaciones y presumiendo sus increíbles figuras, sin embargo, los que de plano dejaron claro que están que arden son el rapero Travis Scott y la famosa Kylie Jenner pues hace unas horas anunciaron su participación para la edición del placer de la revista Playboy.

Como parte de una nueva edición de la revista, Kylie jenner se desnudó y dejó ver su "derrière". Según la revista People, la empresaria de 22 años consiguió su primera portada para la edición del "placer" de Playboy junto a su esposo de 28 años. Jenner reveló la primera fotografía de la sesión en Instagram haciendo referencia a las ciudades natales de ella y su esposo, donde escribió: "Cuando Houston se encuentra con Los Ángeles" además aprovechó para arrobar a la revista del conejito y complementar con el hashtag "Coming Soon", que quiere decir próximamente.

En la fotografía podemos ver al rapero abrazar a la estrella de Keeping Up with the Kardashians, quien sin tapujos muestra parte de su trasero. La sensual fotografía oculta el rostro de Kylie, mientras que Scott aparece sin camisa.

Asimismo, según People y Playboy, Jenner y Scott aparecerán en la portada y las fotografías interiores fueron tomadas por Sasha Samsanova, su fotógrafa personal, mientras que la dirección creativa estuvo a cargo por el mismo Scott.

En la página oficial de Playboy se puede apreciar una fotografía extra, donde puede apreciarse el rostro de Kylie.

jb