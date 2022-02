Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo bebé

Kylie Jenner y el rapero Travis Scott dieron la bienvenida a su segundo bebé el pasado 2 de febrero según confirmó la influencer de 24 años en una publicación en Instagram.

Este nuevo bebé nació un día después del cumpleaños 4 de Stormi Webster, la primera hija de Kylie Jenner y Travis Scott.

Kylie Jenner anunció en Instagram el nacimiento de su segundo bebé. INSTAGRAM @KYLIEJENNER

A diferencia de su primer embarazo que mantuvo en secreto hasta el nacimiento de la bebé, el segundo embarazo de Kylie Jenner sí fue anunciado en redes sociales y ha sido uno de los más mediáticos de los últimos meses.

Después de haber anunciado el fin del reality show "Keeping Up With the Kardashians" que relató su excéntrica y dramática vida a lo largo de 20 temporadas, las hermanas Kardashian-Jenner se mudarán a la plataforma Hulu (propiedad de Disney) donde presentan un programa similar.

MR