El pasado 2 de febrero Kylie Jenner dio la bienvenida a su segundo bebé al lado del rapero Travis Scott, con quien ha mantenido una relación intermitente y tiene una hija en común: la ya popular en redes Stormi Webster.

Aunque en un principio Kylie Jenner anunció que el nombre de su segundo bebé sería “Wolf” (lobo, en español) poco después publicó en redes sociales que éste ya no sería el nombre de su hijo, debido a que no sentía que lo definiera bien.

Más de tres meses después, su bebé no tiene nombre. Aunque no ha anunciado nada al respecto y existen rumores de que ya haya optado por un nombre más común y corriente, hace un par de semanas durante el cumpleaños de uno de sus sobrinos, se pudo apreciar en sus historias dos canastas con regalos para sus hijos; uno decía el nombre Stormi Webster y el otro simplemente “Baby Webster”, por lo que los fanáticos de la familia Kardashian-Jenner han asumido que Kylie y Travis aún no se deciden por un nombre de varón para su pequeño que nació hace más de tres meses.

Kylie Jenner ha vivido la maternidad en dos ocasiones de maneras muy distintas. Mientras que su segundo embarazo fue bastante público y compartió cada detalle de la evolución de su “baby bump”, y el misterio llegó a la hora de elegir el nombre del bebé, su primer embarazo fue todo un misterio que ocultó hasta el momento del nacimiento de su hija Stormi en 2018.

Desde ese momento, la pequeña Stormi (de ya 4 años) es una de las caras más populares en las redes sociales de Kylie Jenner e incluso ha protagonizado campañas de la línea de cosméticos de la menor de las hermanas Kardashian-Jenner.

