Kuno Becker se vacuna contra la COVID-19 gracias a Paty Navidad

En medio de la alta cifra de contagios que se han registrado los últimos días en México por Coronavirus, los cuales han alcanzado hasta los 21 mil en un solo día, el polémico actor Kuno Becker anunció que ya se aplicó la primera dosis de la vacuna antiCovid, y todo gracias a la actriz Paty Navidad; así lo platicó, ni feliz ni orgulloso, en un video que compartió en sus redes sociales.

El actor de 43 años confesó que “por tonto” había estado postergando la aplicación de la vacuna, pero cuando se enteró que la actriz de la telenovela “La fea más bella” estaba contagiada de coronavirus, algo en él cambió.

“Había estado posponiendo lo de la vacuna por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa; hay mucha información que nos hace ver que hay más riesgos de no ponérsela que de ponérsela; había estado posponiendo la decisión hasta que hoy algo en mi cambió. Lo que hizo que dejara de posponerla fue que le diera a Paty Navidad, no sé por qué”, contó.

Becker reconoció que tras darse a conocer la noticia del contagio de la actriz, corrió a aplicarse la vacuna, y mostró su brazo donde tiene un pequeño parche como muestra de que ya está inoculado.

“Cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: ‘si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo, o sea ya, se acabó, nada de posponerla un día más’”, aseguró.

Kuno le mandó deseos de recuperación a Navidad, quien al igual que varios integrantes del programa “MasterChef Celebrity”, se contagió de COVID-19 durante las grabaciones, y se encuentra hospitalizada desde el martes pasado, cuando se dio a conocer que presentó problemas para respirar.

“Le deseo una pronta recuperación y que sólo sea el susto porque está cada vez peor. Lo único que puedo de alguna manera, me siento mal que le haya dado, espero que se recupere, pero gracias a esa noticia yo me animé a dejar de posponerlo. Respeto la decisión de cada uno, pero creo que hay mucha desinformación que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela”.

Sobre el contagio de Navidad, ella se encuentra en una situación que ha generado diversas opiniones, pues Navidad ha negado la existencia del virus, reprobado el uso de la vacuna y del cubrebocas.

Sus cuentas en redes sociales han sido suspendidas en más de una ocasión por sus publicaciones o dichos polémicos al respecto.

La seguidora de Trump dijo durante la campaña por su reelección que todo lo del virus era una estrategia para derrotarlo, con frases como:

“Pronto veremos a Trump más fuerte que nunca, ¿Qué pasó? analicen, él tumbará mentiras sobre este pobre virus en esta falsa pandemia”, escribió.

Poco antes de que su cuenta fuera cancelada escribió:

“De las mentiras más grandes y crueles de nuestra historia actual: Uno, la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. Dos, el atentado terrorista que tumbó las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Tres, la pandemia de coronavirus letal que mata a millones en el mundo”, se lee a finales de octubre en su cuenta de Twitter.

Así como siempre consideró el virus un arma para dominar a la sociedad, desde el inicio de la pandemia tuvo opiniones muy similares sobre la vacuna.

