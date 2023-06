La conductora Kristal Silva se volvió tendencia en redes sociales, tras exhibir a un conductor de Uber por no devolverle sus pertenencias.

A través de Twitter, la presentadora del programa “Venga la Alegría” expresó lo que le sucedió acusando a dicho conductor responsable de la acción.

"Plis ayúdenme a reportar a esta persona en @Uber_MEX mandé pedir una mochila y mi bolsa de maquillaje y nunca me las entregó, la empresa nunca contesta a tiempo por eso lo estoy exponiendo a través de mis redes… Espero que me puedan ayudar", el tuit que publicó la artista.

Plis ayúdenme a reportar a esta persona en @Uber_MEX mandé pedir una mochila y mi bolsa de maquillaje y nunca me las entregó, la empresa nunca contesta a tiempo por eso lo estoy exponiendo a través de mis redes…

Espero me puedan apoyar. pic.twitter.com/IXRX98bEBD — KRISTAL SILVA (@KristalSilva_) June 26, 2023

Asimismo, en un segundo tuit, Kristal confesó que el conductor aseguró haberle entregado sus cosas. "Según el conductor de @Uber_MEX contestó y dijo que sí lo entregó a una mujer y la describió, yo creo que es su manera de justificarse llegando al punto de entrega y mintiendo que si lo recibieron, lo peor es que la empresa les cree. Mañana pediré las cámaras de seguridad…".

Asimismo, publicó lo que le contestó la empresa de movilidad diciendo lo siguiente:

"Y así "RESUELVEN" diciendo que porque el conductor dijo que sí lo entregó, pues si lo entrego y listo, hazle como quieras porque nosotros no somos responsables…De verdad @Uber_MEX es una decepción que tengan personas con tan poca moral…".

Y así “RESUELVEN” diciendo que porque el conductor dijo que si lo entregó, pues si lo entrego y listo, hazle como quieras porque nosotros no somos responsables … ������♀️

De verdad @Uber_MEX es una decepción que tengan personas con tan poca moral… pic.twitter.com/3a0VjUSIxn — KRISTAL SILVA (@KristalSilva_) June 26, 2023

La ex reina de belleza reveló la identidad del conductor. "Este chofer llamado Julio Alain dice haber entregado mis pertenencias a una chica, hoy se revisaron las cámaras de seguridad y jamás llegó, ni mucho menos entró al edificio… @Uber_MEX es impresionante que sigan confiando en sus conductores, ni con evidencia resuelven".

Este chofer llamado Julio Alain dice haber entregado mis pertenencias a una chica, hoy se revisaron las cámaras de seguridad y jamás llegó, ni mucho menos entró al edificio… @Uber_MEX es impresionante que sigan confiando en sus conductores, ni con evidencia resuelven. pic.twitter.com/pCYSgOn1IH — KRISTAL SILVA (@KristalSilva_) June 26, 2023

En resumen, advirtió a los usuarios a tener cuidado "con esta persona", pues "aún teniendo 4.96 de calificación y más de 3 años trabajando NO ES DE CONFIANZA... No se dejen guiar por eso. @Uber_MEX espero me solucionen porque no pararé…".

TENGAN CUIDADO CON ESTA PERSONA, aún teniendo 4.96 de calificación y más de 3 años trabajando NO ES DE CONFIANZA…

No se dejen guiar por eso. @Uber_MEX espero me solucionen porque no pararé… pic.twitter.com/pzJvlCeqUi — KRISTAL SILVA (@KristalSilva_) June 26, 2023

¿Cómo recuperar objetos perdidos en Uber?

Estas son las recomendaciones de acuerdo con el sitio de Uber. ¡Pon mucha atención!

Dirígete a "Contactar con Uber por un objeto perdido" desde el botón de "Ayuda" en la app. Cuenta lo sucedido y describe tu artículo perdido en Uber con la mayor cantidad de detalles posible. Uber intentará contactar directamente con el Socio Conductor y hacerle saber de lo ocurrido (entre más pronto se realice, se pondrán en contacto con la persona para que pueda recuperar lo que perdió).

SN