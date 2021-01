¿Kourtney Kardashian tiene nuevo amor?

Hace algunos días surgieron rumores sobre un nuevo amor de Kourtney Kardashian; se trataría de Travis Barker, baterista de Blink 182.

Según la revista People Kourtney y Travis pasaron el fin de semana juntos en la casa de Kris Jenner en Palm Springs y estarían desde diciembre aproximadamente.

Ambos se conocen desde hace años y el músico incluso ha aparecido alguna vez en el programa Keeping Up With The Kardashians.

En redes sociales tanto Barker como la mayor de las Kardashian han dejado pistas de su romance. Aunque no han publicado imágenes, han comentado sus publicaciones e incluso han subido historias de los mismos lugares.

INSTAGRAM / kourtneykardash

