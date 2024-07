KoolToon anuncia proyectos fílmicos que impulsarán a Jalisco

La empresa cinematográfica situada en Guadalajara, KoolToon, presentó esta tarde en Cinemex dentro de una plaza comercial de Zapopan, el evento "Kool Day", en cuya primera edición se adelantaron cuatro proyectos que estarán viendo la luz en los próximos años, se trata de tres películas y una serie de televisión, todos desarrollados desde Jalisco.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Mike R. Ortiz, la mente detrás de esta casa productora y también director de la película animada "Águila o Jaguar". "Somos un estudio relativamente nuevo, nuestro primer largometraje fue este precisamente 'Águila o Jaguar' y fue una experiencia muy padre donde combinamos un estilo de animación nunca antes hecho con un elenco (de voces) espectacular como Franco Escamilla, Omar Chaparro, Lalo España y Edgar Vivar, entre otros. Y justo este filme es el ejemplo de los pasos que quiere dar KoolToon, crear contenido que promuevan valores y cosas positivas en nuestro país".

Aunque se trata de un estudio nuevo, éste está conformado por un grupo de empresarios y productores muy fuerte, entre los que destacan los futbolistas Marco Fabián, Raúl Jiménez, Héctor Moreno, Duilio Davino, además de Alejandra Ríos de "Shark Tank" y Jaime Rionda de Cinemex.

"Estamos conformando un grupo que quiere impulsar muy fuerte el arte aquí en Jalisco con cabezas que entienden diferentes áreas del entrenamiento, más la promoción, la distribución y el impacto mediático. Y decidimos hacerlo aquí porque el gran porcentaje de nuestro talento, el cual es de aquí donde está la oficina principal".

En ese sentido, Mike resaltó que lo que buscan con los cuatro proyectos que anunciaron hoy, "es sembrar un camino de aprendizaje para desarrollar talento aquí y esperamos que esto siga detonando en más producciones". KoolToon está dedicado a la parte de animación y Kool Entertainment que es la división, está enfocada en el live action.

¿De qué van los proyectos anunciados?

El filme "Todo es culpa del Aluxe" ya está terminado y tiene como protagonistas a Sofía Aragón y Eduardo España, ella es ex reina de belleza y el es comediante y actor reconocido a nivel internacional, ambos tapatíos. La cinta conjuga animación y VFX. La cinta, tentativamente se estrenará en el primer trimestre del próximo año, "es probable que cambie de nombre". También están en el elenco Rodrigo Guirao y Claudia Lizaldi.

Otro gran proyecto que se desarrollará a un plazo de tres años es la película animada "Mi hermano Luca", la cual parte del corto animado de la directora y productora Catalina Serna, quien se inspiró en sus hijos para hablar del tema del autismo. Este proyecto estuvo a un paso de competir en los premios Oscar en el año 2021. "Este proyecto empezará este año en noviembre", comparte Mike.

La película "Cuesta arriba" programada en su estreno para el próximo Mundial en 2026, es live action con enfoque motivacional, en ella estará inmerso creativamente Marco Fabián, pues toma como contexto el futbol, aún se está definiendo cuál será la participación del ex futbolista, pero estará asesorando y ofreciendo consejos en el terreno del futbol.

También está la serie "Rescate al mundo", la cual está programada para que su primera temporada esté siendo estrenada a finales del 2025.

Otros proyectos en puerta

Mike también destacó que la intención de KoolToon es convertirse en el largo plazo en un proyecto similar a Disney en cuando a ofrecer experiencias.

"Traemos un grupo de inversión extranjero que está ofreciendo hacer experiencias de entretenimiento basadas en nuestros personajes, es decir que la propiedad intelectual que se está diseñando en KoolToon está gustando, pero obviamente está condicionado a que las producciones estén terminadas y bien hechas para que salgan al mercado y sobre eso iremos desarrollando, de ser así estaríamos haciendo una primera experiencia para las familias aquí en Jalisco". Esto está previsto para los próximos siete años.

El otro proyecto es un programa que se llama Kool-Hero, el cual es una convocatoria para estudiantes de universidades de Jalisco para que presenten guiones y proyectos de cortometraje, "y que con ese pequeño curriculum empiecen su camino. En enero inicia esta convocatoria y el ganador recibirá su inversión de KoolToon para ver su corto hecho realidad".

Finalmente hay un tema de responsabilidad social, el cual se deriva de la película "Águila y Jaguar", donde se generó un paquete de contenidos que promueven valores y que se va a regalar a escuelas públicas y centros comunitarios para promover mensajes de valores.

Entre otros asistentes, también estuvieron presentes el director de cine Fernando Lebrija y Esteban Estrada de la Agencia Estatal de Entretenimiento, quien resaltó que apenas está conociendo el proyecto de KoolToon y su visión, "no tenemos aún un acercamiento formal, el año pasado Filma Jalisco apoyó a uno de sus proyectos y entiendo que están participando con un par en esta ocasión y a mí en lo personal me da mucho gusto saber de los valores que pretenden y que comulgan perfectamente con la política pública que nosotros estamos impulsando con Filma Jalisco".

Finalmente, Marco Fabián está comprometido con el desarrollo del cine en Jalisco, pues esta es su casa. "Soy de aquí y este proyecto me emociona mucho por todo lo que he visto y lo que se ha creado en KoolToon estos años. Tengo cuatro años trabajando con ellos y conmigo siempre van a contar. Todos me conocen a través del futbol, pero también lo que he aprendido de cine es muy bonito, estoy muy contento".

