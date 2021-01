Kings of Leon adelantan dos canciones de su nuevo disco "When You See Yourself"

Kings of Leon inició el 2021 con sorpresas para sus seguidores y es que la banda confirmó que están de regreso con su nuevo disco "When You See Yourself".

La banda formada por los tres hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followill anunciaron el lanzamiento de lo que será su octavo disco de estudio el cual contiene 11 rolas totalmente nuevas.

Y por si fuera poco, Kings of Leon adelantaron dos canciones: "The Bandit" y "100,000 People".

La primera rola suena muy al estilo "Come Around Sundown" o sea un sonido mucho más rockero, el cual cautivó a todo el mundo. De hecho es como un salto a sus inicios. En dicho material se ve a la familia Followill en un estudio mostrando lo que saben hacer muy bien, tocar y cantar. Las imágenes se muestran entre blanco y negro, sepias, de color, como si fueran mostrando la cinta de una grabación.

En cuanto "100,000 People" la cosa cambia, ya que le bajan a la intensidad de los riffs y los decibeles, se muestran reflexivos en estos tiempos en donde la humanidad necesita pensar en cambiar sus actitudes y ver más por los otros.

"When You See Yourself" estará disponible en las plataformas de streaming y formato físico el próximo 5 de marzo.