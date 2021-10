Para conocedores, la invitación a Kim Kardashian para ser la presentadora del programa de comedia Saturday Night Live (SNL) es cuestionable.

"La comedia viene de la verdad"

Kardashian, quien siempre ha sido criticada por su "falta de talento" y reprochada porque logró su fama gracias a una película pornográfica, abordó el tema en su ácido monólogo de introducción al programa SNL, donde los chistes sobre O.J. Simpson, la personalidad de su exesposo Kanye West y su familia fueron los temas principales.

"Lo sé, también estoy sorprendida de verme aquí'', dijo Kim, enfundada en un leotardo de terciopelo rosa mexicano de la marca Balenciaga.

Kim Kardachian aseguró que no entendía por qué la había invitado si hace mucho que no estrenaba una película, y de hecho, que la única película en la que ha participado ni siquiera sabía que iba a ser lanzada al público, declaró haciendo referencia al video pornográfico que la lanzó a la fama.

Kardashian afirmó que su presencia en el programa es para demostrar que es más que una cara bonita… cabello perfecto, gran maquillaje, grandes senos y un trasero perfecto, "básicamente soy más que esa foto mía que llevaron mis hermanas como referencia a su cirujano plástico", remató.

Kimberly Noel Kardashian, como realmente se llama, destacó que está orgullosa de no ser una cazafortunas y explicó que ni tiene idea de cómo ser una, por lo que recurrió Corey Gamble para preguntarle, quién es el novio de su mamá Kris Jenner desde 2014, relación en la que hay una diferencia de edad de 25 años.

Kim Kardashian estudia derecho por esta razón

En los últimos meses, Kim Kardashian sorprendió al mundo al anunciar que se encuentra estudiando la carrera de derecho porque tiene interés en sacar de prisión a aquellas personas que fueron encarceladas de forma injusta, principalmente por racismo. Robert Kardashian, padre de Kim, fue un famoso abogado, principalmente por defender al jugador de futbol americano O.J. Simpson, acusado del homicidio de su esposa Nicole Brown. El tema no fue inmune al humor negro que caracteriza a SNL.

"Creo que voy siguiendo los pasos de mi papá, quien es una gran influencia para mí (…) es por él que conocí a mi primera persona negra (...) sé que es raro recordar quién fue la primera persona negra que conociste, pero O.J. deja una marca, o muchas, o ninguna, aún no sé", bromeó Kardashian con el juicio de Simpson y lo acompañó con un juego de palabras en inglés sobre apuñalar a alguien en la oscuridad.

Kim reconoció su rol como "influencer", pero asegura que ella no tiene el poder de decir a la gente qué sí o qué no hacer, porque "soy una Kim, no una Karen", dijo en burla al estereotipo que se ha formado en redes sociales sobre "las Karen", mujeres que suelen ser molestas por su prepotencia y su intento de querer decirle a la gente cómo se deben hacer las cosas.

"Con tantos nombres con la letra k no sé cómo a mi madre nunca se le ocurrió llamarnos Karen, algo sabía, aunque no entiendo cómo se le pudo haber escapado Caytlin", dijo Kim en referencia a la historia de su padrastro, anteriormente conocido como Bruce Jenner, quien cambió de sexo y género y ahora se llama Caytlin Jenner, de quien Kim también se burló por su fracaso intento de ser gobernador de California:

"No puedo postularme a nada, no podemos tener a tres políticos fracasados en la familia".

El otro fracaso político sería Kanye West, ex esposo de Kim, quien estuvo lejos de ganar las elecciones como presidente de Estados Unidos en la campaña de 2020.

Las burlas de Kim Kardashian a Kanye West

“Cuando me divorcié, deben saber que fue por un único motivo: su personalidad"

West tampoco libró los ingeniosos chistes de los escritores de SNL. Aunque todo inició con halagos por parte de Kim a su ex, el rapero también fue víctima de sus comentarios: "Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos, además es el hombre negro más rico en Estados Unidos, talentoso, realmente un genio que me dio cuatro hijos increíbles. Así que, cuando me divorcié, deben saber que fue por un único motivo: su personalidad".

Kardashian reconoció que sus chistes suenan crueles, pero que las personas le han recordado algo:

"La comedia viene de la verdad", dijo poco antes de concluir y señalar que está acostumbrada a estar bajo el ojo de mil millones de personas, por lo que con los bajos ratings de SNL, ser la presentadora significaría una noche sencilla.

AC