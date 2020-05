Kike Jiménez hace introspección en esta cuarentena

La música ha sido un motor de cambio en tiempos de pandemia. Es un vínculo muy fuerte que une a distancia a los artistas con el público. Kike Jiménez encontró en el confinamiento la manera de seguir creando mientras vivía un proceso de introspección y el resultado ha sido “Pausa”, una canción en colaboración con la argentina Sofía Macci que se publica hoy viernes 22 de mayo en todas las plataformas digitales y cuyo videoclip también ya está disponible en YouTube.

“Es una rolita que no estaba preparada para este año, ni tenía noción de ser, pero durante esta cuarentena han salido varias canciones y esta fue elegida para darle el mensaje que le quiero ofrecer al gente en este momento”, comparte en entrevista.

Señala que se mudó a Los Ángeles en verano del año pasado, vino en febrero a México para grabar una tercia de temas, pensados para salir este año porque comenzaría gira en abril. En marzo viajó Guadalajara a grabar el videoclip de lo que será el primer sencillo con Mario Olvera, quien ha sido el productor de sus videos.

“Corte A, regreso a Ciudad de México y nos dicen que nos guardemos en nuestras casas. La mía estaba en Los Ángeles y busqué si podía volver, no había vuelos disponibles y comencé a ver la seriedad de la pandemia y me guarde aquí en la Ciudad de México, me renté un departamento un 18 de marzo y desde entonces no he salido, solo para cosas básicas. Entonces, después de haber estado en tanto movimiento y caer solo a un departamento en donde no tenía pensado estar, sí ha llegado a causar sus estragos internamente, me sentía un poco nostálgico, frustrado, nervioso y traté de canalizarlo en rolas y así fue como nació ‘Pausa’”.

Luego invitó a Sofía para desarrollar el tema, comparte que siempre había querido colaborar con ella, “es una artista increíble que vive en la Ciudad de México, su voz y su forma de escribir siempre me ha gustado”. Ella conectó con el proyecto y a distancia trabajaron cada uno, luego se juntaron para grabar. El productor es Lex Ojeda.

Recuerda Kike que ha tenido momentos difíciles en su vida como la muerte de su papá y su hermano en 2005, reconoce que la vida es muy frágil y siempre sorprende. “Le llegué a perder el miedo a la muerte desde hace mucho tiempo, pero en este punto de mi vida donde me siento libre y pleno en el sentido laboral, económico, social, personal… como que en ningún momento te imaginas que te va a llegar una pandemia a decirte, ‘párale’, sobre todo porque la industria a la que me dedico yo que es la del entretenimiento, muy probablemente vaya a ser de las últimas en volver. Entonces, sí ha sido duro guardarse en un lugar y estar pensando en no saber cuándo pisar un escenario, pero hay que agradecer que tenemos salud, techo, comida, familia y que hay que salir adelante de esta”.

Kike prepara un EP, cuyo primer ‘single’ está pensando en lanzarse el mes de julio, el video ya está listo, fue el que grabó en marzo en Guadalajara y luego estará lanzado sencillo por sencillo hasta lanzar el álbum.

JL