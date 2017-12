Kid Koala propone acabar con la “Nufonia”

Kid Koala presentó en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas su espectáculo Nufonia Must Fall. Antes de la función, Iván Trujillo (director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FICG), dio unas palabras: “Esto es actividad inaugural de la Cineteca del FICG”. La Cineteca estará lista para marzo, adelantó Iván: “Será la sede en marzo de la edición número 33 del FICG”.

De la función, Trujillo agregó: “La Cineteca tendrá la obligación de presentar todo tipo de cine: en blanco y negro, a colores, con subtítulos, en versión original, en 3D, cine restaurado. La Cineteca es un compromiso con el lenguaje audiovisual”. Sobre el DJ y autor de novelas gráficas de origen canadiense, Trujillo comentó que viene a la ciudad con una pieza de “cine en vivo”, antes de presentarlo.

Eric San, el hombre detrás de Kid Koala. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Eric San, el hombre detrás de Kid Koala, agradeció al FICG por la invitación antes de anunciar: “Vamos a jugar bingo”. A la entrada de la Sala 2 los asistentes recibieron una hoja y lápiz para jugar con logotipos referentes a Nufonia Must Fall, sus personajes y elementos visuales. Con música programada desde sus tornamesas, la pantalla proyectó las imágenes mientras Kid Koala las anunciaba. Quien gritó “¡bingo!” se llevó un libro y disco de su sección de mercancías, comercializadas en el lobby del Conjunto de Artes Escénicas.

Luego de la lúdica introducción, Kid Koala platicó: “Mucha gente me pregunta qué significa Nufonia: es ‘no fun’ al revés. Puede ser una ciudad donde la gente no se divierte, ¿no es Guadalajara, verdad? También puede ser un estado de ánimo con los miedos que evitan sentir alegría. El robot en la historia tiene que lidiar con su propia Nufonia, debe superarla para disfrutar una más. En escena tenemos cinco cámaras, veinte sets y más de 70 títeres. Tratamos de hacer esta película en vivo, en una sola toma y sin errores, para ustedes. Al final del show los invitamos a subir al escenario para que puedan ver los escenarios y los títeres de cerca”.

A continuación comenzó la música: el cuarteto Afiara resonó en la Sala 2 del CAE, mientras el equipo que hace posible Nufonia Must Fall tomaba sus lugares. En la pantalla detrás del escenario se vio título de la obra, seguido del “Act 1”. En blanco y negro, el público disfrutó de la historia de un solitario robot y sus luchas cotidianas en el trabajo, su enamoramiento de una mujer, los despidos y la búsqueda de encontrarla de nuevo.

En los subsiguientes actos, el ambiente en los microsets de Nufonia Must Fall incluyeron elementos locales, adaptaciones que Kid Koala hace para conectar más con el público. Referencias a Puerto Vallarta, las tortas ahogadas o comercios locales fueron visibles y provocaron las risas de la gente. Además de los momentos cómicos (como una versión de “Despacito” con el cuarteto), Nufonia Must Fall también aboga por la nostalgia: el protagonista es un robot de una generación que está por ser reemplazada, con su casete en el pecho, además de no encontrar su lugar en el mundo. Esta tristeza reflejada por los personajes va acompañada de la música de Afiara, a la par de los beats y sampleos que Kid Koala suelta desde las tornamesas.

Al final de la función el público aplaudió efusivamente, con varios “¡bravo!”. Desde el audio de la Sala 2 se repitió la invitación para subir por grupos pequeños al escenario y ver de cerca los sets y los personajes de Nufonia. En el lobby del Conjunto de Artes Escénicas, Kid Koala estuvo para tomarse fotos y firmar discos y libros.

SABER MÁS

Asiste

Este viernes y sábado habrá más funciones de Nufonia Must Fall, de Kid Koala, en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas: viernes 8 de diciembre, 20:30 horas; sábado 9 de diciembre, 12:00 y 20:30 horas.

Una cinta de animación en tiempo real, con orquesta en vivo, más de 70 títeres y varios sets en el escenario, IMPRESIONANTE #NufoniaMustFall de @kidkoala

Viernes 20:30

Sábado 12:00 y 20:30



Boletos $220 pic.twitter.com/YcLtTSgYGf — Conj Artes Escenicas (@Conjuntodeartes) 8 de diciembre de 2017

DR