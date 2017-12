DJ Kid Koala, entre cómics y beats

El DJ Kid Koala llegó a Jalisco para presentar “Nufonia Must Fall”, parte del programa inaugural de la Cineteca FICG del Conjunto de Artes Escénicas. Con cuatro funciones del 7 al 9 de diciembre, este espectáculo multidisciplinario llega con la doble faceta de Kid Koala: con su música y sus historietas.

“Nufonia Must Fall” fue una novela gráfica publicada en 2003 por Eric San, el nombre detrás de Kid Koala. Un decenio después, platicó el músico y dibujante en entrevista, decidió darle una nueva presentación: “Conocí al K.K. Barrett. Soy fan de su trabajo, ha colaborado con Spike Jonze, Sofia Coppola, son grandes influencias. Queríamos trabajar en un proyecto juntos, (pero) no sabía en cuál. Le envié una copia del libro y le propuse que fuera ese. Así empezó”.

Sobre el relato de “Nufonia Must Fall”, el artista platicó: “Es la historia de un robot que quiere escribir canciones de amor, pero no sabe cantar. Es una comedia romántica. Cuando entregué el manuscrito para el editor fue su idea. Notó el elemento musical en la historia, y quiso que escribiera una canción de amor, esa canción. Me dio la idea e hice la banda sonora para las escenas. Fueron diez canciones y se lanzaron con el libro”.

Kid Koala buscó que la historia fuera universal: “Sucede con cada generación, incluso niños como mi hija de nueve años: pensamos que el mundo era mejor antes. Todo cambia muy rápido, sentimos que no podemos seguirle el paso y eso nos reta para ver qué es lo importante para nosotros. No es una historia de ciencia ficción: la gente se puede reflejar en los personajes”.

De esta forma, la historia crea un vínculo con los espectadores: “La gente me pregunta ‘¿cómo lo hacen llorar?’, pero no llora. Cuando la gente ve algo así, como esta historia que casi no tiene diálogo, suelen proyectar sus experiencias, se reflejan. Es una conexión interesante. No lo planeé así: pero me alegra que suceda. Después de las funciones me comentan que se preocuparon por el personaje. Es muy emocionante que les guste la historia. Los obstáculos que enfrenta el personaje son universales”.

La música creció para esta nueva versión: “Eran 15 minutos, ahora dura una hora. Lo traté como una banda sonora. Con frecuencia se necesita crear drama para el momento específico en el espectáculo. A veces la música es más cómica, si el momento lo es. Nos divertimos creando la música para crear más tensión. He tratado de hacer crecer el espectáculo cada vez. Es una experiencia orgánica. Es muy distinto a cómo empezó. Busco mejorar tras cada función, hacer los momentos cómicos incluso más cómicos; y hacer los momentos tristes más tristes”.

LO QUE DEBES SABER

¿Quién es él?

Kid Koala es Originario de Canadá. Lleva activo en la música desde los años noventa. Ha publicado seis discos de estudio, y un similar número de EP, además de múltiples colaboraciones como compositor de bandas sonoras, DJ, mezclas y colaboraciones con artistas como Gorillaz, Jack Johnson o Josh Haden.

AGENDA

No te lo pierdas

“Nufonia Must Fall” de Kid Koala / Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas / 7 y 8 de diciembre, 20:30 horas; 9 de diciembre, 12:00 y 20:30 horas.