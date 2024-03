A unos momentos de que saliera en un escenario regio por segunda vez en su historia, la cuenta oficial del festival Tecate Pa'l Norte dio a conocer que Kendrick Lamar no se presentaría en el concierto. El anuncio rápidamente se volvió tendencia.

Las razones del porqué no se presentaría no aparecen en el texto. Se arguye que el problema fueron problemas logísticos ajenos a la organización de Tecata Pa'l Norte. Del artista estadounidense no hubo declaración; solo reposteó en su cuenta oficial de Instagram la imagen del comunicado.

Debido al cambio de último momento, Peso Pluma debió extender su participación y Deorro fue cambiado al escenario principal.

En redes se especuló que el anuncio se hizo de último minuto para evitar la solicitud de reembolsos masivos, tal como ocurrió en una edición pasada cuando Blink 182, otro headliner del festival, canceló su participación. Sin embargo, aún no se conocen las razones reales de este cambio repentino.

Kendrick Lamar se había presentado en el festival Axe Ceremonia celebrado en Ciudad de México en días pasados, con el único detalle de que llegó veinte minutos tarde. Pese a ello, dio el show completo.

OB