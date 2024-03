Louis Gossett Jr., el primer hombre negro en obtener el Oscar al mejor actor de reparto y ganador del Emmy por su papel en la influyente miniserie televisiva "Roots", ha muerto. Tenía 87 años.

Su primo Neal L. Gossett le dijo a The Associated Press que el actor murió en Santa Mónica, California. La familia informó en un comunicado que Gossett falleció el viernes por la mañana. No se reveló la causa de su muerte.

Louis Gossett siempre consideró los inicios de su carrera como una historia de Cenicienta al revés, donde logró el éxito a una edad temprana y éste lo impulsó hasta obtener su premio de la Academia por "An Officer and a Gentleman".

Gossett irrumpió en la pantalla chica como Fiddler en la revolucionaria miniserie "Roots" de 1977, que mostró en televisión las atrocidades de la esclavitud.

Gossett se convirtió en el tercer hombre negro en ser nominado al Oscar en la categoría de actor de reparto en 1983. Ganó por su interpretación del intimidante instructor de la Armada en "An Officer and a Gentleman". También obtuvo un Globo de Oro por el mismo papel.

"Más que nada, fue una enorme reafirmación de mi postura como actor negro", escribió en sus memorias de 2010, "An Actor and a Gentleman".

Obtuvo su primer crédito como actor en la producción de "You Can't Take It with You", en su secundaria de Brooklyn, tras ser relegado del equipo de baloncesto debido a una lesión.

Su maestro de inglés lo instó a ir a Manhattan para una audición en "Take a Giant Step". Obtuvo el papel y debutó en Broadway en 1953, a los 16 años.

Gossett fue amigo de James Dean y estudió actuación con Marilyn Monroe, Martin Landau y Steve McQueen en una filial del Actors Studio donde enseñaba Frank Silvera.

En 1959, fue aclamado por la crítica por su papel en la producción de Broadway de "A Raisin in the Sun", con Sidney Poitier, Ruby Dee y Diana Sands.

Llegó a convertirse en una estrella de Broadway, reemplazando a Billy Daniels en "Golden Boy" con Sammy Davis Jr. en 1964.

Gossett fue a Hollywood por primera vez en 1961 para actuar en la versión fílmica de "A Raisin in the Sun". Tenía amargos recuerdos de ese viaje, pues se hospedó en un hotel infestado de cucarachas que era uno de los pocos que admitían a personas negras.

En 1968, regresó a Hollywood para un importante papel en "Companions in Nightmare", la primera película para televisión de NBC.

Esta vez le hicieron una reservación en el Beverly Hills Hotel, y Universal Studios le alquiló un convertible. Cuando conducía de vuelta al hotel tras recoger el auto, fue detenido por un policía del condado Los Ángeles, que le ordenó bajar el volumen del radio y subir la capota antes de dejarlo ir.

En pocos minutos, fue detenido por ocho policías, que le hicieron inclinarse contra el auto y abrir el maletero mientras llamaban a la agencia de alquiler de autos antes de dejarlo ir.

"Había visto el racismo cara a cara, y fue una horrible imagen", escribió. "Pero no iba a destruirme".

El actor instituyó la Fundación Eracism para ayudar a crear un mundo sin racismo.

Louis Cameron Gossett nació el 27 de mayo de 1936, en la sección de Coney Island de Brooklyn, Nueva York. Sus padres fueron Louis Sr., portero, y Hellen, enfermera. Posteriormente, añadió Jr. a su nombre para honrar a su padre.

CT