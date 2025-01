Keller Fornes muere a los 32 años de edad

El pasado jueves 19 de diciembre Kellet Scott Fornes falleció a la edad de 32 años. La noticia fue dada a conocer recién en esta semana gracias a un obituario publicado en Lacy Funeral Home. El servicio fúnebre esta agendado para el sábado 11 de enero en Texas.

Great American Media confirmó la muerte en un par de publicaciones compartidas en Instagram y X el lunes. En el texto de ambos posts se ofrecen condolencias por el fallecimiento de Keller Fornes, a quien describen como una persona especial y con talento como actor, escritor y director, así como cantante y músico.

En el mismo mensaje de despedida, destacaron el entusiasmo con el que trabajó en Great American Media así como su participación en County Rescue. "Nuestras plegarias se encuentran con su familia y con todas las personas que (Fornes) conmovió", finaliza el texto.

Fornes se encontraba en el cast de County Rescue, serie que estaba por comenzar a grabar la segunda temporada apenas en este mes. En ese sentido, Julia Reylly y Kristin Wollett, ambas actrices pertenecientes a la producción, dedicaron un par de sentidos posts en Instagram para despedir al joven artista.

Keller Fornes también tiene créditos de aparición en series de televisión como Found, The Walking Dead y Genius. Además participó en las películas The Secrets She Keeps y Project ISISX.

En el obituario mencionado se extiende que, además de disfrutar de la vida en la actuación, producción y escritura de filmes, Fornes gustaba de pintar, dibujar, cantar y tocar la guitarra, además de ejercitarse.

Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte.

OB