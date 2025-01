Rapero dispara por error su arma en plena entrevista

Muy cerca de quedar captada una tragedia en cámara en la entrevista que Mike D hizo al rapero Texas 2 Low para su canal de YouTube. En el video parte de la serie "One on One with Mike D" en donde el dueño del canal recibe a sus invitados para que estos hablen sobre su carrera, sus planes y expresen parte de sus vivencias. Sin embargo, en el programa estrenado hace una semana en las primeras horas del 2025, ocurrió un gran susto que pudo pasar a mayores.

La entrevista llevaba poco más de 40 minutos cuando fue interrumpida brevemente por un fuerte sonido explosivo que heló a todos los presentes. El sonido surgió luego de que Texas 2 Low se acomodara un aparato en el bolsillo de su pantalón de mezclilla. En el video, el sonido es acompañado de un breve destello que aparece ubicado en ese mismo lugar del ropaje. Tras acomodar finalmente su interior podemos ver que lo que carga es un arma de fuego que, por alguna razón accidental, se disparó con dichos movimientos.

Inmediatamente la reacción de ambos es de revisar al resto de personas de la producción y un perrito que se encontraba cerca de la conversación. Al parecer todos ellos ilesos y asustados. Después comenzaron a llegar las confirmaciones. "No, estamos bien" se puede escuchar levemente por una persona detrás de cámara. El rapero compungido comenzó a preguntar si todos estaban bien. Después de unos segundos en que reinó la confusión, la entrevista continuó rumbo al cierre.

Si bien el hecho no dejó heridos o consecuencias peores, la situación fue criticada por muchos internautas. Especialmente se expresó la preocupación ante la seguridad para recibir a artistas y la responsabilidad de estos últimos por las consecuencias de cargar armas en público.

Otro sector de internet también criticó el video, pero no por la situación de seguridad, sino por considerarlo como un truco publicitario que seguro provocaría tráfico en línea. Lo cierto es que, en caso de haber sido así, la presunta estrategia de marketing habría funcionado de buena forma pues el clip se volvió viral y continúa circulando por las distintas redes sociales.

 

