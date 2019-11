Keane y Travis, alma inglesa en Guadalajara

Un viernes de nostalgia se vivió en el Auditorio Telmex con las presentaciones de Travis y Keane. Las bandas británicas llegaron a Jalisco previo a su participación dentro del cartel del Festival Corona Capital, en la capital del país.

Travis fueron los primeros en subir al escenario para abrir su set con “Side”, emblemática canción del grupo. El cuarteto conformado por Fran Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose continuó con “Love Will Come Through”. El saludo que conectó el concierto fue un emotivo “Hola, ¿cómo están, están bien? Es sorprendente estar de vuelta aquí”.

El vocalista y guitarrista Fran respondió a los mensajes de la gente: “También los queremos, más de lo que se imaginan”. El recinto registró un lleno. Para presentar “Driftwood”, el vocalista comentó: “Escribí esta canción para un amigo que estaba un poco perdido”.

Previo a “Sing”, otro clásico, el músico dijo al micrófono: “Quiero dedicar esta canción para todos los presentes. Hemos venido a su país desde hace más de una década, siempre han hecho mucho ruido con nosotros. La última vez que vinimos a Guadalajara estuvieron más ruidosos que la banda, por eso esta canción es para ustedes”.

Hace poco más de un mes, Keane presentó su disco “Cause and Effect”. EL INFORMADOR/E. Barrera

El repertorio de la noche se remontó a los inicios de Travis con “All I Want to do is Rock”: “Esta es la primera canción que tocamos juntos”, dijo el vocalista.

A mitad de la presentación vendría un momento íntimo con “Flowers in the Window”, canción interpretada en versión acústica (solo guitarra y voces). Enseguida cantaron “Why does it Always rain on me?”, otro clásico de la agrupación. Antes de cantar “Re-Offender” el vocalista anunció: “Escribí esta canción para mi madre”.

“Writing to Reach You”, “My Eyes”, “Closer” y “Turn” fueron otros temas que cantaron. Antes de “Slide Show”, penúltima canción que tocaron, Fran comentó: “Esperamos que hayan disfrutado el concierto. Creo que las canciones son como separadores de libros en nuestra vida, marcan momentos”.

Keane viene de lanzar su disco de estudio “Cause and Effect”, hace poco más de un mes. Al cierre de la edición, el grupo integrado por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin estaba por subirse al escenario.

Cabezas de cartel

Interpol, Franz Ferdinand, Keane y Travis, grupos que se presentaron en el Auditorio Telmex esta semana, son cabezas de cartel del Festival Corona Capital, a realizarse en la Ciudad de México este fin de semana.

LA CIFRA

8 mil 712 personas caben en el Auditorio Telmex, recinto que estuvo abarrotado en el concierto de las dos bandas inglesas que solazaron a los asistentes.