Keane: Tom Chaplin apuesta por el camino solitario con "Midpoint"

El próximo 2 de septiembre el músico y compositor Tom Chaplin –líder de la banda Keane- lanzará su álbum solista "Midpoint", siendo este disco el primero en realizar para BMG y producido por Ethan Johns.

Apostando por 13 canciones inéditas, Tom Chaplin, de 43 años de edad, se encuentra en un punto de equilibrio, o cómo él ha marcado "en un punto medio" como lo indica con el concepto y primer sencillo "Midpoint", canción que da nombre al disco y que pinta el retrato de un hombre que está desconcertado con los pensamientos de su mediana edad. Estos sentimientos están capturados en el video protagonizado por Niamh Cusack y dirigido por Lucy Bridger.

"Me quedé en plan, wow, esto está desnudo comparado a lo que estoy acostumbrado, y me pareció aterrador porque con los discos de Keane hay muchas capas para engrosar las cosas y llenar los espacios, pero este es un disco escaso", detalló Tom Chaplin respecto al lenguaje y nuevas voces que explora en "Midpoint" desde una perspectiva melancólica y reflexiva.

"Hay espacio para algo matizado que explora una parte de la vida por la que todo el mundo pasa. Si puedo transmitir algo de eso y puede resonar con algo que la gente está sintiendo en sus vidas, estaré más que feliz con eso".

Actualmente Tom alista su regreso a los escenarios en Reino Unido, comenzando el 6 de octubre en De Montfort Hall de Leicester y terminando en London Palladium el 22 de octubre.

¿Cómo surge "Midpoint"?

"Midpoint" consta de 13 canciones inéditas. CORTESÍA

Tom comenzó a escribir nuevas canciones hace dos años, cuando la gira "Cause and Effect" de Keane, comenzada en 2019, se vio interrumpida por la pandemia, por lo que aprovechó la pausa para destinar seis semanas de grabación en los estudios Real World de Peter Gabriel en Bath y en The Church de Paul Epworth de Londres.

